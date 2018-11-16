Başkan Akgün: "Muhtarlıklar küçük birer belediye gibi çalışmalı"

Hasan Akgün ve 24 mahalle muhtarının katılımıyla belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, muhtarlıkların küçük birer belediye gibi çalışmaları gerektiğini söyledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahalle muhtarlarına 2018 yılında yapılan hizmetler ve 2019 yatırımı kapsamında hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verildi.

Muhtarlıklara çözüm masası geliyor

Muhtarlıkların küçük birer belediye gibi çalışmaları gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Muhtarlar 81 milyonluk ülkenin kalkınmasında işe yarar, topluma mahallelerde hizmet eden kurumlar haline getirilmelidir. Ben uzun zamandır bu görüşü savunuyordum. Muhtarlıkların daha işlevsel çalışabilmeleri için hazırlanan bir tasarı var. Muhtarlıklarda bir muhasip, bir tekniker ve 1 sekreter bulunmasının yolu açılıyor. Ayrıca muhtarlıklar için bütçede ayrılacak. Olması gerekende budur. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulunda da aynı konuyu dile getiren belediye başkanı olarak bu konunun takipçisiyim. Ayrıca belediye olarak muhtarlıklarda çözüm masası kurarak, vatandaşımızın talep ve sorunlarına daha hızlı cevap vereceğiz” dedi.

“Ekonomik şartlar Türk belediyeciliğini zorluyor”

Ekonomik şartların Türk belediyeciliğini zorlamaya başladığını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti:

“1397 belediye arasında 97 tanesi hizmet yapıyor. Belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma geldi. 2019 yılı içerisinde Büyükçekmece Belediyesi olarak yine de yatırım yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz.”

Sosyal tesisler çok yakında hizmete girecek

Büyükçekmece'de hizmete girecek olan 8 sosyal tesisin açılışının gerçekleşeceğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Yeni yapılan muhtarlık binalarımızın, camilerimizin, okullarımızın ve sosyal tesislerimizin açılışlarını sizlerin katılımıyla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bazı sosyal tesislerimiz şuanda faaliyet göstermektedir fakat açılışlarını henüz yapmadık. Kadın, erkek, çocuk 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal tesislerimiz çok yakında hizmete girecek. Amacımız büyük Büyükçekmece ailemize en iyi hizmeti sunmaktır.”

Gün boyu süren koordinasyon toplantısında mahalle muhtarları bölgelerine yönelik olarak talep ve önerilerini Başkan Akgün'e aktardı.