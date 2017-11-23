Başkan Akgün: “Öğretmen, eli öpülecek insandır”

Hasan Akgün, “Eli öpülecek biri varsa, o öğretmendir. Önünde eğilecek biri varsa, o öğretmendir” dedi.

24 Kasım Öğretmen Günü ile ilgili öğretmenlere yönelik bir kutlama mesajı yayınlayan Hasan Akgün, kutsal ve özverili bir meslek icra eden tüm öğretmenleri tebrik etti. Dr. Akgün, “Yetiştirdikleri öğrencilerle geleceğin dünyasını şekillendiren başta bölgemiz öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, günleri kutlu olsun” dedi.

Dr. Hasan Akgün sözlerine şöyle devam etti: “Öğretmen gerçek anlamda saygı duyulması gereken insandır. Çünkü öğretmenin görevi, insan yetiştirmektir. Öğretmen sadece çocuğumuzu yetiştirmez, çocuğumuzu kollayıp korumaz. Cumhuriyetimizi, hürriyetimizi ve demokrasimizi koruyup geliştirecek insanı da Atatürkçü öğretmenler yetiştirir. Yani geleceğimizi ve bugünümüzü aslında öğretmene emanet ederiz.”

Başkan Dr. Hasan Akgün, “Atatürk’ün öğretmenleri ve Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerin anısı önünde saygı, minnet ve hürmetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Çalışan veya emekli olmuş öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum” diye konuştu.

“Eğitime hizmet etmek görevimiz”

Türk Milli Eğitimine kazandırdığı çok sayıda okul nedeniyle “Okulcu Hasan” olarak da anılan Hasan Akgün, “Öğretmenlerimize hizmet edebilmek, eğitim camiamıza hizmet etmek veya Türk milli eğitiminin emrinde olup bir şeyler yapabilmek benim anlayışıma göre çok önemli bir milli görevdir” diye konuştu. Öğretmenlerle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirten Dr. Akgün, “Bizi biz yapan çok kıymetli öğretmenlerimizle başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bu ülkeye hizmet eden değerli insan mühendislerimizle son derece mutlu olduğumuzu her zaman ifade etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.