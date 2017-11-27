Başkan Akgün: “Öğretmen en üst düzey memur maaşı almalı”

Başkan Akgün burada yaptığı konuşmada, siyasilere çağrıda bulunarak, “Siyasilere öğretmenliğin en üst memuriyet sınıfına alınması için çağrı yapıyorum. Öğretmen en üst düzey devlet memurunun aldığı maaşı almalı” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen geleneksel Öğretmenler Günü balosunda yıl boyunca yoğun çalışma gösteren öğretmenler ve destekçisi aileleri gönüllerince bir gece geçirdi. TÜYAP’ta düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra binlerce öğretmen ve ailesi katıldı. Büyükçekmece Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını ifade eden Başkan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vekilleri olan, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderin vekilleri olan öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Geleceğimizi öğretmenler şekillendiriyor” dedi.

“Siyasilere çağrı yapıyorum”

Öğretmenlerin ülkenin geleceğini belirlediğini söyleyen Başkan Akgün, şöyle konuştu: “Öğretmenlik çok kutsal bir müessesedir. Öğretmenliğin Türkiye’de en üst sınıf memurluk olması için siyasilere çağrı yapıyorum. Bütün hakimleri, savcıları, müsteşarları, doktorları, komutanları öğretmenler yetiştirdiğine göre öğretmenlerin de onlar gibi özel memuriyet sınıfına alınması, en üst memuriyet sınıfına alınması ve o şekilde ödeme yapılması için bütün siyasilere çağrı yapıyorum. Öğretmenlik sıradan bir memuriyet değildir.”

Yılın öğretmenine ödül, hayırseverlere plaket

Gecede düzenlenen törende, öğrencilerine verdiği önem ve okulunda gösterdiği başarıdan dolayı, öğretmen Oktay Kılıç yılın öğretmeni seçildi. Gösterdiği başarılı ve özverili çalışmadan dolayı yılın öğretmeni seçilen Oktay Kılıç, ödülünü Başkan Dr. Akgün’den aldı.

Ayrıca törende Büyükçekmeceye’ye okul kazandıran iki hayırsevere de plaket verildi. Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece ve Türk milli eğitimine okullar kazandıran Hüseyin Deniz kardeşime ve Hayrettin Gazioğlu ağabeyimize hepinizin önünde teşekkür ediyorum” dedi.