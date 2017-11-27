Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:20

Başkan Akgün: “Öğretmen en üst düzey memur maaşı almalı”

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Öğretmenler Günü” balosuna katılan öğretmenler hep birlikte eğlenerek stres attı.

Başkan Akgün: “Öğretmen en üst düzey memur maaşı almalı”

27 Kasım 2017 11:20

Başkan Akgün burada yaptığı konuşmada, siyasilere çağrıda bulunarak, “Siyasilere öğretmenliğin en üst memuriyet sınıfına alınması için çağrı yapıyorum. Öğretmen en üst düzey devlet memurunun aldığı maaşı almalı” dedi.


Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen geleneksel Öğretmenler Günü balosunda yıl boyunca yoğun çalışma gösteren öğretmenler ve destekçisi aileleri gönüllerince bir gece geçirdi. TÜYAP’ta düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra binlerce öğretmen ve ailesi katıldı. Büyükçekmece Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını ifade eden Başkan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vekilleri olan, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderin vekilleri olan öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Geleceğimizi öğretmenler şekillendiriyor” dedi.


“Siyasilere çağrı yapıyorum”


Öğretmenlerin ülkenin geleceğini belirlediğini söyleyen Başkan Akgün, şöyle konuştu: “Öğretmenlik çok kutsal bir müessesedir. Öğretmenliğin Türkiye’de en üst sınıf memurluk olması için siyasilere çağrı yapıyorum. Bütün hakimleri, savcıları, müsteşarları, doktorları, komutanları öğretmenler yetiştirdiğine göre öğretmenlerin de onlar gibi özel memuriyet sınıfına alınması, en üst memuriyet sınıfına alınması ve o şekilde ödeme yapılması için bütün siyasilere çağrı yapıyorum. Öğretmenlik sıradan bir memuriyet değildir.”


Yılın öğretmenine ödül, hayırseverlere plaket


Gecede düzenlenen törende, öğrencilerine verdiği önem ve okulunda gösterdiği başarıdan dolayı, öğretmen Oktay Kılıç yılın öğretmeni seçildi. Gösterdiği başarılı ve özverili çalışmadan dolayı yılın öğretmeni seçilen Oktay Kılıç, ödülünü Başkan Dr. Akgün’den aldı.


Ayrıca törende Büyükçekmeceye’ye okul kazandıran iki hayırsevere de plaket verildi. Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece ve Türk milli eğitimine okullar kazandıran Hüseyin Deniz kardeşime ve Hayrettin Gazioğlu ağabeyimize hepinizin önünde teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç