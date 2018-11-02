Başkan Akgün, Strazburg'da bir kez daha Türkiye'yi temsil edecek

Hasan Akgün, 35. Genel Kurul'a katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gidiyor.

4-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 35. Genel Kurul'da Türkiye'yi temsil edecek olan Başkan Dr. Hasan Akgün, kongrede önemli toplantılara katılacak. Yeni dönem kongre başkanının seçileceği kurul toplantısında, üye devletlerle yerel demokrasi işleyişi raporları konuşulacak.

“Yerel demokrasi geliştirilmeli”

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Başkan Dr. Hasan Akgün, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel seçimleri gözlem yetkisine sahip tek Avrupa kurumudur. Her yıl Strazburg'da gerçekleştirilen kongreye katılarak yerel yönetimlerde demokrasinin geliştirilmesi ve insan haklarıyla ilgili Avrupalı parlamenterlerle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yerel demokrasiyi geliştirmek istiyorsak herkesin kendi ülkesinde her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir. Kasım ayında yeni kongre başkanımızı seçerek kongreye üye devletlerin izleme raporlarını konuşacağız. Türkiye milli delegasyonu olarak bizler tüm çalışmalara aktif olarak katılıyoruz” ifadesini kullandı.