Başkan Akgün, Strazburg'da Roman vatandaşlar için konuştu

Hasan Akgün, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde 35'inci dönem çalışmalarına katıldı.

4 Kasım'da başlayan 35'inci Genel Kurul'da Türkiye'yi temsil eden Başkan Dr. Hasan Akgün, üye devletlerle bir araya gelerek yerel demokrasi işleyişi raporlarını konuştu. Roman vatandaşların ve gezginlerin karşı karşıya oldukları sorunlar ve bu sorunlara ne tür çözümler bulunabileceği hakkında da konuşan kongre üyeleri yeni dönem kongre başkanını da 35'inci Genel Kurul'da seçti.

Türk milli delegasyonu olarak her yıl Avrupa Yerel ve Bölgesel Kongresi'ne katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bu yıl kongrede konuştuğumuz konular arasında Roman vatandaşlarımız da vardı. Roman vatandaşlarımızın ve gezginlerin sorunlarını konuştuk ve bu sorunlar için çözüm yolları ürettik. Herkesin kendi ülkesinde yerel demokrasiyi geliştirmek için çaba sarf etmesi gerekir. 9 Kasım'da son bulacak görüşmelerin ülkemize ve tüm dünyaya faydalı olmasını diliyorum” dedi.