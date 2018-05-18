Başkan Akgün, tesadüfen fark ettiği Ilgaz ailesinin umudu oldu

Hasan Akgün, tesadüfen tanık olduğu zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kimsesiz ve yardıma muhtaç aileye yardım eli uzattı.

Tepecik Ulus Mahallesi’ndeki denetimleri esnasında dikkatini çeken bir eve giren Başkan Akgün, gördüğü içler acısı tablo karşısında duyarsız kalamadı. Bakımsız bir evde yaşam mücadelesi veren Ilgaz ailesinin yardımına koşan Başkan Akgün, ailenin yeni bir eve taşınması için Tepecik Muhtarı Yeliz Kaya ile iletişime geçti.

“Karşılaştığım manzara karşısında gözlerim doldu”

Ilgaz ailesine yeni bir ev tutan ve ev eşyalarını da almayı üstlenen Başkan Akgün, “Mahallede denetim yaptığım esnada bu ev dikkatimi çekti. Bir anne ve iki çocuğu harap olmuş haldeki bu evde yaşam mücadelesi veriyordu. Gördüğüm manzara karşısında gözlerim doldu ve hemen gereğinin yapılması konusunda ekibime talimat verdim. Artık yeni evlerine geçecekler. Evde dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Aile üyelerinden biri olan Ezgi beşinci sınıfta okulu bırakmış ve dört senedir kimseyle konuşmuyor. Belediyemizin psikolojik danışmanlık hizmeti Ezgi’yle tanıştı ve görüşmelere devam edecek. Ezginin sağlık ve eğitimi konusunda da üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” dedi.

İletişim kurmaya başladı

Başkan Akgün’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri küçük Ezgi’nin de yardımına koştu. Yıllardır bir koltukta oturan ve kimseyle iletişim kurmayan Ezgi Ilgaz, Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Müdürü ekiplerinin yakın ilgisine karşılık vererek, iletişim kurmaya başladı.

“Allah başkanımızdan bin kere razı olsun”

Eşini 1 yıl önce kaybeden ve emekli maaşıyla geçimlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten anne Melahat Ilgaz, “Allah Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’den bin kere razı olsun. Kızım beşinci sınıfta okulu bırakmak istedi. İçine kapandı ve yıllardır hiç kimseyle konuşmuyor, tüm gün evde oturuyor. Evimi gördünüz çok kötü durumdayız. Allah razı olsun ki başkanımız bize yardımcı oldu. Sayesinde temiz, güzel bir evde oturacağız” dedi.