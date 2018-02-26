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26 Şubat 2018 08:46

Başkan Akgün, Türkiye Veteranlar Ligi’nde sahaya indi

Büyükçekmece Belediyesi Veteranlar Takımı yeşil sahada Gaziosmanpaşa Ceylan Spor ile karşılaştı.

Başkan Akgün, Türkiye Veteranlar Ligi’nde sahaya indi

26 Şubat 2018 08:46

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de forma giydiği maç, renkli görüntülere sahne oldu.


Türkiye Veteranlar Ligi, Marmara 2 Grubunun 3’üncü sırasında yer alan Büyükçekmece Belediyesi Veteranlar Takımı, yeşil sahada Gaziosmanpaşa Ceylan Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşma da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün forma giyerek sahaya indi. Heyecan dolu ve çekişmeli geçen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde oynanan maçın galibi ise Büyükçekmece Veteran Takımı oldu.


’’Büyükçekmece sporda öncü bir belediye’’


Yeşil sahada ter döken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ’’Büyükçekmece Atatürk Stadında Türkiye Veteranlar Ligi maçındayız. Büyükçekmece veteran grubuyla Ceylan Veteranlar Kulübü güzel bir maç gerçekleştiriyor. Şu an Büyükçekmece 4- 0 önde. Bugün Türkiye Liginde 2’nci sıraya yükseldik. Büyükçekmece sporda öncü bir belediye. Veteranlar Ligi’ninde Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolu seven yeşil sahaları özlemiş, spor yapan arkadaşların dostane bir şekilde Türkiye çapında bir araya gelmesi son derece önemli bir faaliyet. Allah nasip ederse Antalya’daki Türkiye Ligi Şampiyonasına da katılmayı planlıyoruz’’ dedi.


’’2018 Büyükçekmece’de spor ve gençlik yılı’’


’’Bütün Veteran spor kulüplerine ve sahaya çıkan arkadaşlara başarılar diliyorum’’ diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akgün, ’’Büyükçekmece Belediye Meclisi her yeni yılı bir isim ile adlandırıyor. Geçtiğimiz yıl sevgi ve barış yılıydı. Belediye Meclisi bu kararı alıyor ve bütün yıl boyunca bu slogan üzerine tüm faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2018 yılı da Büyükçekmece’de spor ve gençlik yılı olarak ilan edilmiştir. Belediye bütçemizin yatırımlarından sportif faaliyetlerimiz de aslan payını alıyor’’ diye konuştu.




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