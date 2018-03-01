Ligi’nin başarılı ekibi Büyükçekmece Bayan Voleybol Takımı son maçında Bozüyük Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek ligi grup birincisi olarak tamamladı. Büyükçekmece Mimarsinan Koleji Spor Salonu’nda oynanan sezonun son maçında bayan voleybolcuları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Akademi Bayan Voleybol Takımımızın Türkiye’de ve Avrupa gururumuz olacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Bu sezon bayanlar Voleybol Ligi’nin en başarılı takımları arasında gösterilen Büyükçekmece Akademi Bayan Voleybol Kulübü, 2’nci Lig 1’inci Grubu lider olarak tamamladı. Evinde oynadığı son maçta taraftarlarının da desteğiyle rakibi Bozüyük Belediyesi’ni mağlup eden Büyükçekmece ekibinin bu sezon sadece tek maçta mağlup oldu.

“Hedef en iyiler arasında olmak”

Büyükçekmece Akademi Bayan Voleybol Takımı’nın son maçını izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’de 2018 yılını “Spor ve Gençlik Yılı” olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, “Büyükçekmece sporda da çok güzel şeyler yapıyor. Basketbolda koyduğumuz hedeflere ilerliyoruz ve Avrupa’da Büyükçekmece’nin adını duyan rakiplerinin dizlerinin bağı çözülüyor. Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımız gibi voleybolda da Türkiye’nin, Avrupa’nın en iyileri arasına girmek için daha çok çalışacağız. Benim hiçbir zaman ufak hedeflerim olmadı. Sizlerde kendinize en iyi hedefleri belirleyip o hedeflere ulaşacaksınız ki sizden sonra gelecek olanlarda daha iyisini yakalasın. Bize bu gururu ve sevinci yaşatan Kulüp Başkanı Ersel Yazıcı’ya, teknik heyetimize ve tüm sporcularımıza şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkürler ediyorum” dedi.