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04 Eylül 2018 11:43

Başkan Akgün: "Türkiye’nin öncelikli konusu istihdamdır"

Büyükçekmece Belediyesi’nce istihdama yönelik olarak hayata geçirilen “İşveren-İşgören Buluşması” iş arayan vatandaşları eleman arayan 64 firmanın temsilcileri ile bir araya getirecek.

Başkan Akgün:

04 Eylül 2018 11:43

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2009-2018 yılları arasında iş için müracaat eden 17 bin 500 kişiden yaklaşık 10 binine iş bulduklarını açıklayarak; “Türkiye’nin öncelikli konusu istihdamdır” diye konuştu.


11 Eylül Salı günü Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasında gerçekleşecek olan “İşveren - İş gören Buluşması” için 1500’den fazla başvuru yapıldı. Eleman arayan 64 firmanın yer aldığı buluşmada iş bulmak isteyen vatandaşlar belediye binasının avlusuna kurulan stantlarla kendi pozisyonlarına uygun eleman arayan şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile iletişime geçerek, yüz yüze görüşme imkanı yakalayacak.



“İş arayanların yüzde 40’ı üniversite mezunu”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’nin öncelikli sorunun istihdam olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte hepimiz birlik ve beraberlik içinde zorluklara göğüs germeliyiz. İş arayan binlerce vatandaşımız bu buluşma sayesinde 64 firmanın temsilcileriyle yüz yüze gelecek. Başvuru yapanların yüzde 40’ı üniversite mezunu gençlerimizden oluşuyor. Beni gören binlerce genç benden iş istiyor. İnanıyorum ki değerli işverenlerimiz, iş arayan, evine ekmek götürmek için gelecekler. Birazda şartlarınızı zorlayarak iş verme noktasında biraz daha cömert davranacağınıza inancım da sonsuzdur.”




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