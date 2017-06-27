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27 Haziran 2017 12:13

Başkan Akgün, Ukrayna’da Kongre İzleme Toplantısı’na katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, Ukrayna’da Kongre İzleme Toplantısı’na katıldı

27 Haziran 2017 12:13

Hasan Akgün, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Ukrayna’da gerçekleşen toplantılarında Türkiye’yi temsil ediyor.


Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli Delegasyon üyesi olarak görev yapan Hasan Akgün, Kongrenin Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olağan genel kurulu öncesinde Ukrayna’nın Kharkiv’de kentinde düzenlenen Kongre İzleme Toplantısı’na katıldı.



Türkiye için önemli konular tartışılacak


Toplantının gündem maddeleri arasında Türkiye’yi ilgilendiren önemli konularda bulunuyor. Türkiye dahil 47 üye ülkede Avrupa Yele Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanmasına yönelik çalışma raporu da görüşülecek. Buradan çıkacak sonuçlar Ekim ayındaki genel kurulda masaya yatırılarak tartışılacak.




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