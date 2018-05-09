Sergiye katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 29 Ekim tarihinde Büyükçekmece’de yeni bir kültür ve eğitim merkezinin temelinin atılacağı müjdesini verdi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yıl sonu sergisi görücüye çıktı. ‘’ Bir El Bin Emek ’’ isimli sergiye Büyükçekmece halkı da büyük ilgi gösterdi. Porselenlerden, cam işçiliğine, el örgüsünden, resimlere, nakışlardan, ahşap boyamaya kadar pek çok alanda genellikle ev hanımlarının oluşturduğu kursiyerlerin eserleri katılımcılarla buluştu. Kursiyerler 1 yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucunda ürettikleri eserleri Büyükçekmece Kültürpark’ da sergilediler. Sergiye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Sergiyi gezen ve kursiyerlere diplomalarını dağıtan başkan Akgün, Büyükçekmece’de 29 Ekim’de ‘’ 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi ‘’ isimli yeni bir kültür ve sanat merkezinin temellerinin atılacağının müjdesini verdi.

‘’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nda Büyükçekmecemize yeni bir büyük kültür ve eğitim merkezi kazandırıyoruz ‘’

Kültür ve sanat merkezlerini çoğaltarak kadınlara, gençlere ve yaşlılara büyük bir fırsat tanıdıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün "Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin yıl sonu sergisini Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Kervansaray’ında açtık. 7 bin Büyükçekmeceli kadınımız 1 yıl boyunca eğitmenlerinden almış oldukları beceriyle bu muhteşem ürünleri ortaya koydular. Festival zamanında da bunlar sergileniyor ve hepsi satılıyor. Onun öncesinde evinde boş oturan kadınlarımızın el becerisi kazanması ve onların bir bakıma rehabilite edebilmesi bakımından çok önemli bir hizmet icra ediyoruz. 17 merkezde bu eğitim veriliyor. 2018 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nda Büyükçekmecemize yeni bir büyük kültür ve eğitim merkezi kazandırıyoruz. ’100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi’’ nin temelini atacağız. İşte bu altyapıları çoğalttığımız müddetçe 10 binlerce kadınımıza, gencimize, yaşlımıza çok büyük bir fırsat tanımış oluyoruz. Becerilerini ortaya çıkartıyoruz. Sonuçta hem aileler kazanıyor, hem biz kazanıyoruz hem de toplumun sosyalleşmesi açısından ülke kazanıyor" dedi.

Yapılan ürünlerden ziyade büyük dostluklar kazandıklarını dile getiren emekli banka memuru Eser Cantaş "Çok uzun zorlu bir süreçti. Bu sene biraz geç kaldı. Kasım ayı içerisinde kursumuz açıldı. Kasım’dan sonraki bu kısa süreçte en güzel ürünleri çıkarmaya çalıştık. Çok mutluyuz böyle ürünleri ortaya çıkardığımız için. Biz ahşap boyama, cam, seramik boyama üzerine işler yaptık. Bu sene Halide Edip Adıvar kursuna geldik. Ürünlerimizden ziyade tabi ki çok büyük dostluklar kazandık. Bizim için önemli olan o idi. Her Çarşamba günü severek geldik. Hasan Başkanımın bize vermiş olduğu bu imkan, Halide Edip Adıvar Kültür Merkezimizin güzelliği ve bize verdiği imkanlar tabi ki mükemmel. Ondan dolayı mutluyuz" dedi.

Yıl içerisinde yaptıkları çeşitli ürünleri burada sergilediklerini söyleyen ev hanımı Ahu Güler " Yıl içerisindeki çalışmalarımızı hırkalar, kazaklar, yazlık ürünler, çantalar, şapkalar ve örgü standımızı burada sergiliyoruz. Keyifli bir yıl geçirdik. Kurs olarak üçüncü yılımız toplamda. Sezonluk dönemler halinde Eylül ayında başlıyor ve Mayıs ayında bitiyoruz. Yılın yorgunluğunun sergilendiği, bütün arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz güzel bir organizasyon.. Başkanımız geldi sağolsun. Onlarla da görüştük. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.