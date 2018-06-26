Başkan Akgün’den Büyükçekmece’ye Atatürk Evi

Hasan Akgün anlamlı bir projeye daha imza atarak ilçeye bir Atatürk Evi kazandırıyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de yaşatmak için kollarını sıvayan Başkan Akgün ve ekibi proje için çalışmalarına başlıyor.

Büyük Atatürk Parkı’nın girişlerinden biri olan ve yapım çalışmaları devam eden Selanik girişinde yer alacak Atatürk Evi, toplamda 2 bin 100 metrekare sert zemin içerisinde inşa edilecek ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği Selanik Atatürk Evi’nin bir benzeri olacak.

5 bin 430 metrekarelik alana sahip olan Selanik Girişi ve Atatürk Evi projeleri toplamda 3 bin 330 metrekare yeşil alan içerisinde yer alıyor. Yeşil alan içerisinde çeşitli peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor. Ağaçlandırma ve bitki dikimi çalışmaları sayesinde doğayla iç içe bir alan oluşturacak olan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, gezi yolları, oturma ve dinlenme alanları ve yapılacak büyük meydan sayesinde huzur ve konforun keyfini çıkaracak.

Atatürk Heykeli konumlandırılacak

Selanik Girişi içerisinde yer alacak meydan çalışması şimdiye kadar hayata geçirilen en önemli ve anlamlı meydan çalışmalarından biri olacak. Atatürk Evi’nin önünde yer alacak meydanda Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli konumlandırılacak. Dr. Hasan Akgün’ün imza attığı anlamlı proje sayesinde Selanik Girişi ve Atatürk Evi’ni ziyaret eden Büyükçekmeceliler, oluşturulmuş doku sayesinde tarihle iç içe olabilecek. Selanik Girişi’ni 112 metrekarelik biyolojik bir gölet ve süs havuzları da süsleyecek. Ayrıca vatandaşların kolay ulaşımı ve konforu için her ayrıntıyı düşünen ekipler, 700 metrekarelik bir otopark alanı da inşa edecek.

“Gurur duyduğumuz bir proje”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin bir benzerinin Büyükçekmece’de yapılacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Akgün; "Yaşadığımız bu toprakları ve çağdaş değerlerimizi bizlere kazandıran, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını ve anısını, şimdiye kadar yaptığımız pek çok projede yaşatıyoruz. Selanik Girişi ve Atatürk Evi projesiyle Atatürk’ün dünyaya geldiği evin bir benzerini Büyükçekmece’de inşa ediyoruz. Oluşturacağımız tarihi doku sayesinde Büyükçekmeceliler farklı ve bambaşka bir atmosfer içerisinde bulunabilecek" şeklinde konuştu.