Başkan Akgün’den Büyükçekmece’ye poligon müjdesi

Hasan Akgün, atıcılık sporuna gönül verenlerin ve emniyet mensuplarının yararlanabileceği modern bir atıcılık poligonunun Büyükçekmece’ye kazandırılacağını söyledi.

Büyükçekmece Hasan Akgün, haftasonunda Büyükçekmece Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri ve ailelerinin katımıyla gerçekleşen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya katılan Sipahiler Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sipahi, Başkan Akgün’e Trap Atışlarında kullanılan bir tüfek hediye etti.

“Avcılık hayvan öldürme sanatı değildir”

Büyükçekmece Hasan Akgün, 2014 yılında Tarık Denizli başkanlığında yeniden yapılanan Büyükçekmece Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin örnek bir dernek haline geldiğinin belirterek şunları söyledi: “Büyükçekmece’de avcıya da, atıcıya da, tatil yapmak isteyene de, kültürü ve sanatı yaşamak isteyene de, eğitimin en güzelini almak isteyene de herkese yer var. Çakmalı mahallemizde sokak hayvanları bakım merkezimizin bitişinde uygun alanlarımız var. Burada bir atış poligonu yapmak üzere çalışma başlattık. Bu poligonun yapılması gerekiyor çünkü avcılık bir hayvan öldürme sanatı değildir. Avcılık ve atıcılık sporuna ilgisi olan öncelikle Büyükçekmece ailemiz ve emniyet mensuplarımızın yaralanabileceği modern bir atış poligonunu Büyükçekmecemize kazandıracağız.”

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Büyükçekmece Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tarık Denizlili, avcılığın sadece doğadaki hayvanları katleden bir uğraş olmadığını spor amaçlı yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu; “Derneğimiz 1964 yılında kurulmuş köklü bir dernektir. Maalesef geçmişte bazı sıkıntılar yaşadık. 2014 yılında başkanımızla yaptığımız bir görüşmede Genç Avcılar Derneği’ni yeniden aktif hale getirmek istediğimiz belirttik. Başkanımızda bu konuda bize her türlü desteği verdi. Derneğimiz ve şahsım adına başkanımıza teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan bir atış poligonu üzerine çalışma yapıyoruz. Sağolsun başkanımızdan bu konuda söz aldık. Aramızda trap atışlarında derneğimize ve Büyükçekmece’ye kupalar kazandıran arkadaşlarımız var. İnşallah gelecek yıl kendi poligonumuzda birinci Dr. Hasan Akgün Trap Atışları’nı gerçekleştireceğiz.”