Başkan Akgün’den Çatalca’ya yeni eğitim yuvası

Hasan Akgün, Çatalca Akalan Köyü’ne modern bir okul kazandırıyor.

Çatalca ilçesi Akalan Köyü’nde eski ve eğitim yapılamayacak hale gelen okulun projesi, yaklaşık olarak 2 yıldır İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayını bekliyordu. Onayın çıkmasının ardından okulun yıkımına başlandı. Anaokulu, ilk ve orta öğretim okulu hizmeti verecek olan yeni okul Hasan Akgün ve Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın işbirliğiyle yapılacak.

“Gerekirse 24 saat çalışıp yetiştireceğiz”

Akalan köyünün eski okulunun gecikmeli de olsa yıkımına başlandığını ve okulun yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için 24 saat çalışılacağını açıklayan Hasan Akgün, şunları söyledi: “Akalan Köyü’nde eski okul harap bir vaziyetteydi ve eğitim yapılamayacak hale gelmişti. Akalan halkının okulun yıkılıp yerine yeni bir okul yapılmasını istemesi üzerine, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ile birlikte okulun yapımı için proje geliştirdik. Bugün itibariyle de eski okul binası yıkılarak yenisinin yapımına başlandı. Okulun 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’na yetiştirilebilmesi için gerekirse 24 saat süreyle çalışılacaktır. Okulun 18 ay önce bitmesi gerekiyordu ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projeyi bugüne kadar onaylamaması nedeniyle gecikme olmuştur. Çatalca halkının bu durumu da bilmesi gerekir” dedi.

9 Eylül’de törenle açılacak

Yapılacak olan yeni okulun adı Akalan Atatürk İlk ve Orta Öğretim Okulu olacak. Aynı zamanda da anaokulu olarak da hizmet verecek olan okul, 9 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek törenle eğitim öğretime açılacak.

Başkan Dr. Akgün, bu yıl Kumburgaz İlköğretim Okulu’nun inşaatını tamamlama noktasına getirdi. Başkan Akgün’ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğduğu topraklarda Makedonya’da yaptırdığı Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezi de bu yıl içinde eğitime açılacak.