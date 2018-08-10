Başkan Akgün’den, Cüneyt Arkın’a geçmiş olsun ziyareti

Hasan Akgün, 40 yıllık dostu Cüneyt Arkın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen usta sanatçı Cüneyt Arkın’ı evinde ziyaret eden

Hasan Akgün, “Dostum ve ağabeyim Cüneyt Arkın’ı son derece sağlıklı görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Arkın’ı Büyükçekmece’ye davet etti

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Serpil Bulut, Büyükçekmece Kolan Hastanesi Başhekimi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Danışman ve İletişim Uzmanı Ateş İlyas Başsoy ile birlikte Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ı Silivri’deki evinde ziyaret eden Hasan Akgün, “Ülkemizin yetiştirdiği en büyük aktörlerden ağabeyim ve dostum Cüneyt Arkın’ı son derece sağlıklı görmekten ötürü çok mutlu oldum. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve geçmiş günleri konuştuk. Kendisini Büyükçekmece’ye davet ettim, önümüzdeki hafta birlikte yemek yiyeceğiz” ifadesini kullandı.