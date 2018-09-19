Başkan Akgün'den Kumburgaz'a muhteşem bir okul

Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin en özel okulunu Kumburgaz Mahallesi'ne kazandırdı.

Bölge denetimleri sırasında Kumburgaz Mahallesi'nde yeni bir ilkokula ihtiyaç duyulması üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilk olarak, Kuvay-ı Milliye İlkokulu inşa edilmeden önce yerinde yer alan eski ve depreme dayanıksız okulu yıkmıştı. Eski okul yerine depreme dayanıklı ve modern bir okul yapmak adına kollarını sıvayan Akgün, Türk milli eğitimine ve çocuklara Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu'nu armağan etti.

Çok kapsamlı ve kaliteli eğitimin adresi olacak

Büyükçekmeceli çocukların modern ve güvenli eğitimi için her ayrıntının düşünüldüğü okul sağladığı fiziki olanaklar sayesinde öğrencilerin kaliteli ve yeterli eğitim alabilmelerinde büyük rol oynayacak. Toplamda 29 dersliğin bulunduğu dört katlı Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu içerisinde 3 ana sınıfı, 1 çok amaçlı salon, kütüphane, 2 destek eğitim dersliği ve yemekhanesiyle hizmet verecek. Temelinin atıldığı günden beri düzenli olarak okul binasını denetleyen Başkan Akgün, Büyükçekmece'ye depreme dayanıklı bir eğitim yuvası daha kazandırmış oldu.

Okulun çevresindeki tüm yollar yenilendi

Kuvay-ı Milliye İlkokulu'nda eğitim görecek çocukların güvenliği için her ayrıntıyı düşünen Başkan Akgün, okul çevresinde bulunan yol, sokak ve caddelerin tamamında pek çok yapım çalışmalarına imza attı. Yaz ayları boyunca pek çok çalışma yapan Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama, yol ve kaldırım yapım, tretuvar, aydınlatma ve pek çok bakım ve onarım çalışmasına imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise okul çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi.