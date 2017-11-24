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24 Kasım 2017 22:23

Başkan Akgün’den siyasilere öğretmenler için çağrı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Öğretmenler Günü” balosuna katılan öğretmenler hep birlikte eğlenerek stres attı.

Başkan Akgün’den siyasilere öğretmenler için çağrı

24 Kasım 2017 22:23

Başkan Akgün, siyasilere çağrıda bulunarak, “Siyasilere öğretmenliğin en üst memuriyet sınıfına alınması için çağrı yapıyorum” dedi.


Büyükçekmece Belediyesi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmadı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen geleneksel öğretmenler günü balosunda yıl boyunca yoğun çalışma gösteren öğretmenlerin ve destekçisi ailelerinin gönüllerince bir gece geçirmesini sağladı. TÜYAP’ta düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra binlerce öğretmen ve ailesi katıldı. Büyükçekmece Belediyesi olarak 25 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını ifade eden Başkan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vekilleri olan cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderin vekilleri olan öğretmenlerimiz ile bir araya geliyoruz” dedi.



“Siyasilere öğretmenliğin en üst memuriyet sınıfına alınması için çağrı yapıyorum”


Öğretmenlerin geleceğin mimarlarını yetiştirdiğini söyleyen Başkan Akgün, “Öğretmenlik çok kutsal bir müessesedir. Öğretmenliğin Türkiye’de en üst sınıf memurluk olması için bütün hakim, savcı, askeri öğretmenler yetiştirdiğine göre öğretmenlerin de onlar gibi özel memuriyet sınıfına alınması en üst memuriyet sınıfına alınması için bütün siyasilere çağrı yapıyorum öğretmenlik sıradan bir memuriyet değildir” diye konuştu.



Yılın öğretmenine ödül


Gecede düzenlenen törende, öğrencilerine verdiği önem ve okulunda gösterdiği başarıdan dolayı, öğretmen Oktay Kılıç yılın öğretmeni seçildi. Gösterdiği başarılı ve özverili çalışmadan dolayı yılın öğretmeni seçilen Oktay Kılıç, ödülünü Başkan Akgün’den aldı.




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