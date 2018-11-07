Başkan Akgün'den Türk milli eğitimine dev katkı

Eğitim dünyasına kazandırdığı sayısız okul sayesinde ‘'Okulcu Hasan'' olarak adlandırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün 2018 yılında hayata geçirdiği okul projeleri kapsamlı ve modern yapılardan oluşuyor.

Bugüne kadar kazandırdığı 35 okul ile Türk milli eğitimine dev bir katkı sağlayan Başkan Akgün, eğitim hayırseverleri ile birlikte 4 yeni okula daha imza attı.

Başkan Akgün'ün belediye vatandaş işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı 4 yeni eğitim kurumu ise şunlar: Kumburgaz Kuvayı Milliye İlkokulu, Mübeccel - Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi ve Ahmediye Anaokulu.

Kumburgaz Mahallesi'ne Kuvayı Milliye İlkokulu

Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan eski ve depreme dayanıksız okulun yerine hizmet verecek yeni okulun yapımı tamamlandı. Toplamda 33 derslikle eğitim verecek Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu içerisinde; 3 anasınıfı dersliği, 2 destek eğitim dersliği, 24 ilkokul dersliği, 1 fen bilimleri dersliği, 1 müzik dersliği, 1 resim dersliği, 1 çok amaçlı salon, 1 spor salonu, 1 kütüphane ve 1 yemekhane bulunuyor. Başkan Akgün'ün talimatları sayesinde harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından okul çevresinde bulunan tüm yollarda asfalt ve tretuvar çalışmaları da yapılıyor.

Ahmediye Mahallesi'nde Anaokulu Yapılıyor

Başkan Akgün, eğitim hayırseveri Akbalık Ailesi ile birlikte Ahmediye Mahallesi'ne kazandırdıkları Hamit - Beyaz Akbalık Anaokulu'da tamamlanarak eğitime açıldı. Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayan anaokulu 400 metrekare alan üzerine inşa edildi. Okulun içerisinde 2 derslik, hobi odası, kütüphane, konferans salonu, yemekhane, öğretmenler odası bulunuyor. Anaokulu, okul öncesi her yaş grubundan öğrenciye modern ve eksiksiz eğitim imkanı sağlıyor.

Mübeccel - Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Başkan Akgün'ün Celaliye Mahallesi'ne kazandırdığı Mübeccel - Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mahallenin okul ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçen Akgün ve eğitim bağışçısı Hayrettin Gazioğlu tarafından inşa ettirildi. Bu yıl ilk eğitim öğretim yılını tamamlayan okul binası depreme dayanıklı ve toplamda 3 bin 425 metrekare büyüklüğünde. 4 Katlı okul içerisinde, 24 derslik, kantin, kütüphane, laboratuvar ve çok amaçlı salonu da bulunuyor.

Güzelce Mahallesi Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Güzelce Mahallesi'nde bulunan ve modern mimarisiyle fark yaratan okul, Başkan Akgün'ün büyük katkılarıyla tamamlandı ve eğitime başladı. Eğitime verdiği değerle tanınan Akgün, okulun hafriyat, çevre düzenlemesi, yol düzenlemesi, park ve bahçe işlerinin tamamıyla yakından ilgilendi. 400 metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan okulun içerisinde 2 derslik, hobi odası, kütüphane, konferans salonu, yemekhane, öğretmenler odası bulunacak. Yapım çalışmaları devam eden okul sayesinde her yaş grubundan öğrenciye modern ve eksiksiz eğitim sağlanıyor.