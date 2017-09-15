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15 Eylül 2017 11:33

Başkan Akgün’e, Güney Kore’de büyük ilgi

Dünya Dans Festivalleri Birliği’nin (FIDAF) kongresi için Güney Kore’nin Cheonan kentinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün’e, Güney Kore’de büyük ilgi

15 Eylül 2017 11:33

Hasan Akgün, kente indiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Cheonan Dünya Dans Festivali’nin açılış töreninde, açılış konuşmasını yapan Başkan Akgün, dünya kültür ve barışına yönelik sözleri nedeniyle de binlerce davetli tarafından uzun süre alkışlandı.


Dünya Dans Festivalleri Birliği Kongresi ve Cheonan Dünya Dans Festivali Yarışması için Güney Kore’de Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hem ev sahibi Koreliler, hem de festivale katılan diğer ülkelerin temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü. Havaalanına indiği andan itibaren “Cheonan’a Hoşgeldiniz Sayın Hasan Akgün” yazılı billboardlarla karşılanan Başkan Akgün’ü Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ağırladı.



Akgün, bir kez daha açılış konuşması yaptı


Dördüncü kez Cheonan Dünya Dans Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, binlerce katılımcıya yönelik olarak yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın dünya barışına katkı sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğuna vurgu yaparak, “Uluslararası kültür ve sanat festivalleri sadece dünya barışına, kardeşliğine katkı sağlamaz aynı zamanda da dünya kültürünün zenginleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.


Aynı zamanda da FIDAF Onursal Başkanı olan Dr. Hasan Akgün’e, FIDAF 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu ve FIDAF Türkiye Temsilcisi Nazan Karagözoğlu eşlik etti.




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