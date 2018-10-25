Başkan Alatepe: "2 fabrika tamamen söndürüldü , diğerinde soğutma çalışmaları yapılıyor"

Esenyurt'ta yanan fabrikalara ilişkin bilgiler veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "2 fabrika tamamen söndürüldü, diğerinde soğutma çalışmaları yapılıyor. Sıkıntılı bir durum yok. Vardiyalı çalışmayan bir bölge olması sevindirici herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, sabah saatlerinde fabrikalarda çıkan yangınlarla ilgili bilgi almak için olay yerine gitti. Yanan fabrikalarda inceleme yapan Başkan Alatepe, ekiplerin çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti.

"Yangını iyi atlattığımızı düşünüyoruz"

Palet Fabrikası'nda çıkan yangının yanıcı madde çokluğunda yan fabrikalara sıçradığını dile getiren Başkan Aletepe, 2 fabrikada söndürme işleminin tamamlandığını palet fabrikasında ise soğutma işleminin devam ettiğini söyledi. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Alatepe, "Orada bir palet depolama alanı var. Çamdan yapılıyor paletler. Dolayısıyla çok hacimli yüksek alevlere ulaşmaya müsait bir ortam. Sevindirici tarafı, iş merkezi metal üreten bir fabrika. Müdahale ediliyor yangına şu anda. 2 fabrika tamamen söndürüldü, diğerinde soğutma çalışmaları yapılıyor. Sıkıntılı bir durum yok. Vardiyalı çalışmayan bir bölge olması sevindirici herhangi bir can kaybı yok. Paletlerin olduğu yerlerde alevler devam ediyor. yanıcı madde yoğunluğundan kaynaklı. Tamamen kapalı bir fabrika değil. Yangını iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının bir daha büyüme ihtimali yok" dedi.