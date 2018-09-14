Başkan Alatepe: "Artık imarda 1 santimetre fazla yükseklik yok"

Bundan sonra 1 santimetre yükseklik, 1 santimetre genişlik, 1 metreküp fazla hafriyat yok” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçedeki imar çalışmalarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Esenyurt'ta izinsiz bina yükseltme döneminin bittiğini vurgulayan Başkan Alatepe, “Tabii ki imar bitmeyecek. İstiyoruz ki Esenyurtlular binalarını yenilesin. Deprem kapımızda. Bunu sağlam yapsın. Bunda sıkıntı yok. Fakat imar 8 katlıysa 8 katlı yapacaksın. 8 katın üzerinde 1 santimetre yasak ama cidden yasak. Bunun tedbirini alıyoruz ve kesinlikle en ufak bir müsamahamız yok. Biz emsal transferini bitirdik. Müteahhitlerle toplandığımda söyledim. Eski yapılarla ilgili 99 adımı biz atalım, bir adımı da siz atın. Burada kanun dairesinde devlet bir af getirdi. Benim de önümü açtı. Affa gidip yapı belgesiyle olay çözülüyor. Biz bunları temizleyelim. Bundan sonra ise 1 santimetre yükseklik, 1 santimetre genişlik, 1 metreküp fazla hafriyat yok. Varsa gereğini yapacağız” dedi.

Başkan Alatepe, gönlünün rahat olduğunu belirterek, “Geçmişe dönük rahatsızlığım yok. Çok hızlı ve çabuk büyüyorduk. Gözlerden bazı şeyler kaçtı. Şu anda artık gözümüzden hiçbir şey kaçmayacak. Benim dönemimde verilmiş yüksek ruhsatlı bir izin yok. Ruhsat iznini almış kanuna uygun kim varsa yapsın. Bundan sonrası yok” diye konuştu.

"Müteahhit işini yapsın"

Müteahhitlerin de herkes gibi işini yapması gerektiğini ifade eden Alatepe, “Ben müteahhit tanımam. Bunu derken hiçbir müteahhidi küçümsemiyorum. Ben müteahhitle yaptığı okulda, inşaatta muhatap olurum. Bir yerde onunla oturmam, onunla yemek yemem. Halkımız da başkanın konvoyunda müteahhit görmek istemiyor. Ben de bunu diyorum. Herkes gibi müteahhit de işini yapsın” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, belediye binasıyla ilgili bir projelerinin olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:

“Şu anki belediye binamızı kat karşılığı bir üniversite veya hastaneye verelim. 6-7 bin öğrenci daha burada okusun. Biz de kat karşılığı aldığımız rakamla eski belediye binamızın yerine 4 katlı yatay mimarili bir bina yapalım. Biz de yatay mimaride rahatça çalışalım. İnşallah yakın zamanda bir noktaya geleceğiz. Bunu bu şekilde yapmak isteyen herkese kapımız açık. Yatay mimariye geçmiş belediye olacağız. İlçede düşünceler dikey olabilir ama bundan sonra gerçekler yatay.”