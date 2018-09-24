Başkan Alatepe “Esenyurt yıldızlaşan bir ilçe oldu”

Niyetimiz çevremizdeki ilçelerle ay ve yıldızımızı tamamlamak, hizmet anlayışımızı her yere yaymak” diye konuştu.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Esenyurt Kültür Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt'un daha önceden başlayıp devam eden ve yeni yapılan projelerle yıldızlaşan bir ilçe olduğunu vurguladı. Ali Murat Alatepe, “Esenyurtluluk bizde üst bilinç olacak. Özellikle gençlerden başlayarak bir Esenyurtluluk bilinci oluşturacağız. Esenyurt'ta iyi şeyler oluyor. İyi şeyleri anlatmak için iyi eğitim almış insanlara ihtiyacımız var” dedi. Törene, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Emniyet Müdürü Hakan Becel, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ve Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Sudi Apak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla Rehabilitasyon Merkezi Danamandıra Bağımlılar Köyü projesi ve Esenkent Havana Sosyal Tesis projelerinden dereceye giren Esenyurt üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerine Başkan Alatepe plaket takdim etti.

"Eğitimcilerin ve eğitime gönül verenlerin emrindeyiz"

Esenyurt'ta iyi şeyler olduğunu ve bunları anlatmak için en uygun ortamların üniversiteler olduğunu söyleyen Başkan Alatepe, “Eğitimi seviyoruz. Eğitime gönül verenleri çok seviyoruz. Eğitimin hangi alanında olursa olsun bu yolda hizmet edenlerin hepsini saygı ve sevgi ile selamlıyorum. En çok da eğitimcilerin ve eğitime gönül verenlerin emrindeyiz. Esenyurt Üniversitesi iyi bir üniversite. Buraya tahsis edilen bir arsa var onu kendi mülkiyetine geçmesi için üniversiteye verip biz de destek olarak kampüs haline getireceğiz. Ya da belediye binamızı üniversiteye vereceğiz. Esenyurt bir yıldız dedik bu yıldızın belki hukuk fakültesi eksik istiyoruz ki bunlar olsun. Biz de eski yerimize gideriz. Burayı da tam bir kampüs gibi üniversitemize bırakırız” şeklinde konuştu.

Türkiye'de Esenyurt Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yapan bir belediye olmadığını ifade eden Alatepe, “Burs ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bağışçılarla anlaşma sağlamaya çalışıyoruz.Bu yılın sonuna kadar burs vereceğimiz miktarı toparlayıp sizlere ileteceğiz. Aklımız da sizsiniz, fikrimiz de sizsiniz. İstiyoruz ki işinizi kolay edelim” dedi.