Başkan Alatepe halk gününü sosyal medyaya taşıdı

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye ulaşmak artık daha kolaylaştı. Başkan Alatepe, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla Esenyurtluların sorularını cevapladı. Başkan Alatepe, bundan sonra her hafta sosyal medya üzerinden vatandaşı dinleyecek.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmayı ana prensip edinen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, artık halka daha yakın olacak. Hizmetlerde ve sosyal belediyecilikte teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayınla halkı dinledi. Selin Evren Çoşkun'un sunuculuğunda gerçekleşen canlı yayında vatandaşlar sosyal medya üzerinden Başkan Alatepe'ye ilçeyle ilgili sıkıntı ve taleplerini yöneltti. Başkan Alatepe de kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplandırdı. Yapılan ilk canlı yayını 18 bin civarında Esenyurtlu takip etti. Canlı yayında süre yetmediği için cevaplanamayan sorular ihbar kabul edilerek EBİMER sistemini üzerinden ilgili birimlere aktarıldı.

Her hafta yapılacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt nüfusunun 900 bine ulaştığını belirterek, “Bu sayıyla en kalabalık ilçelerden birisiyiz. Bana çok yoğun bir şekilde görüşme talebi geliyor. Bu sayı günde 700'ü buluyor. Şimdiye kadar olan bir alışkanlıkla çözümün başkanla görüşmekten geçtiği düşünülüyor. Bunun olması mümkün değil. Bunu yapmaya kalkarsanız iş yapamazsınız. Ben daha çok arazide halkla birlikte oluyorum. Halkımızın taleplerini sahada alıyorum. Ben sosyal medyayı hizmetlerimde aktif olarak kullanıyorum. Belediyemizde de sosyal medya ekibimiz halkımızın taleplerini hızlıca ilgili birimlere ileterek çözüme aracılık yapıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla bu hizmeti bir adım öteye taşıyoruz. Bu uygulama her hafta gerçekleşecek" dedi.

60 zabıta trafik eğitimi alıyor

Sosyal medya üzerinden vatandaşlar Başkan Alatepe'ye trafik, otopark, kaldırımların işgali başta olmak üzere çeşitli konularda sorular yöneltti. Başkan Alatepe trafik ve park ile ilgili soruları cevaplandırırken trafik yoğunluğu bu aydan itibaren artacak. Bunun için 60 zabıtamıza 1 aydır trafik ile eğitim vermekteyiz. Bu zabıtalar yoğun kavşaklarda trafiğin akışını rahatlatmak amacıyla görev yapacaklar. Aynı zamanda motorize ekiplerimizde bu kavşaklarda görev yapacaklar. Bunun yanında 12 kilometrelik ilçe genelinde bir yan yol projemiz var. Aynı zamanda kapalı pazarları faaliyet günlerinin dışında otopark olarak kullanacağız” dedi.

Başkan Alatepe, İstanbul Büyükşehir Blediyesi'nin ilçedeki metro çalışmalarını 2019 yılı sonunda tamamlayacağını müjdeledi. Başkan Alatepe,kaldırım işgalleriyle ilgili gelen soruları da, “Kaldırımlar halkındır. 30 Kasım'dan sonra hiç bir kaldırımda işgal olmayacak. Sarı çizgi uygulamasını getirdik. Kaldırımlara çizilen bu çizginin ötesini hiçbir esnaf geçemeyecek. Bu uygulama şu anda birçok sokak ve caddede yapılıyor. 30 Kasım itibarıyla bütün Esenyurt'ta bu uygulama hayata geçmiş olacak" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt'ta 100 bin lisanslı sporcu bulunduğu bildirerek, “ Bu rakamı 150 bine çıkarmayı planlıyoruz. Sporcularımız Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli branşlarda çok sayıda madalya alıyorlar" dedi. Başkan Alatepe, okullarla ilgili gelen soruları da cevaplandırırken “ İlçeye 20 yeni okul kazandırıyoruz. Bu okullarla, ilçedeki okul sıkıntısı büyük oranda hafifleyecek. Okullar açıldığı zaman okulların önünde zabıtalarımız bulunacak. Okulların çevresini daha güvenli hale getirecekler. Uyuşturucu tehlikesini okullardan uzaklaştıracaklar" dedi.

Başkan Alatepe, ayrıca bakanlıktan ilçeye 400 yataklı bir hastane yapım sözünü aldıklarını belirti. Başkan Alatepe, kapalı pazar mantığını getiren ilk belediyelerden birisi olduklarını vurgulayarak ilçede açık pazar kalmayacağını söyledi. Başkan Alatepe, eski Esenyurt Belediye binasından eski tapu binasına kadar olan alana çift katlı, yeşil meydan projesi düşündüklerini ekledi.