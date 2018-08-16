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16 Ağustos 2018 15:18

Başkan Alatepe ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Kurban Bayramı öncesi Esenyurt’ta yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek.

Başkan Alatepe ihtiyaç sahiplerini unutmadı

16 Ağustos 2018 15:18

Evlerine hemen hemen hiç et girmediği tespit edilen 2500 aileye arefe günü Başkan Alatepe’nin talimatıyla et dağıtımı yapılacak.


“Bayramda Herkes Et Yesin” anlayışı ile yapılacak et dağıtımıyla Esenyurt’ta bayramda et girmeyen ev kalmaması hedefleniyor. Et dağıtılacak ailelerin tespit edilmesinde yetim, şehit yakınları, engelli ve çok mağdur ailelere öncelik verildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin talimatıyla Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gözetiminde hayvanlar kestirilecek. Kesilen hayvanların etleri hijyenik olarak, kıyma ve kuşbaşı şeklinde paketlenecek. Hazırlanmış etler ise arefe günü tespit edilen ailelere dağıtılacak. 2500 civarında aile de bayrama içleri buruk şekilde girmeyecek.


Başkan Ali Murat Alatepe, bayramların paylaşmak demek olduğunu belirterek, “Bu çerçevede ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin de yüzlerini güldürmek istedik. Bayramda ilçede et girmeyen ev kalmasın arzuladık“ diye konuştu.




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