Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla çalışanlara yönelik bir seminer düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de katıldı. İş güvenliği konusuna büyük bir önem verdiklerini belirten Alatepe, “Hiçbir iş, çalışanımızın sağlığından daha önemli değildir. Bir inşaatın bitirilmesinden ziyade can kaybı ve yaralanma yaşanmaması bizim için daha önemlidir. Önce can sağlığı gelir” dedi.

Belediye Başkanı Alatepe, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hiçbir risk almak istemediklerini vurgulayarak, “Bu konuda birimlerime sürekli talimat veriyorum. Bunun için her türlü ekipmanlar temin edildi. Uzmanlar sürekli eğitim veriyor. Personele verilen iş güvenliği eğitimleri sürekli hale getirildi. İşten önce can sağlığı gelir. Önümüzdeki dönemde eğitimlerimizi ihtisaslaştırarak vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Alatepe, Esenyurt Belediyesi bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmayı planladıklarını vurgulayarak, “Bu time ESAK ismini vermeyi planlıyoruz. Allah korusun ilçemizde yaşanacak deprem, yangın gibi afetlerde bu timinde müdahale etmesini sağlayacağız” dedi.

Seminerde çalışanlara Fizyoterapi uzmanı Zübeyir Taşçı tarafından bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Alatepe, iş güvenliği eğitimine katılan personele sertifikalarını verdi. Alatepe, Taşçı’ya da teşekkür plaketi sundu.