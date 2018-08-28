Başkan Alatepe’den hurdacılara öneri: “Şirket kurun ihalelere girin”

Birleşip şirket kurabilirsiniz, bu şirket aracılığıyla da belediyenin ihalelerine girebilirsiniz. Bunu kabul etmiyorsanız dükkanları kapatmak, ya da sanayi bölgelerine taşımak zorundasınız” dedi.

Esenyurt Belediyesi tarafından vatandaşa yakın hizmet anlayışı ile salı günleri yapılan halk günleri bu hafta da gerçekleştirildi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan halk gününe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, vatandaşları dinledi. Mahalle aralarında çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle sanayi bölgelerine taşınmaları istenen hurdacılar da halk gününe gelerek Başkan Alatepe’e ile görüşerek sıkıntılarını anlattı. Hurdacıları dinleyen Belediye Başkanı Alatepe, kötü görüntü ve pis kokular nedeniyle vatandaşlardan sıklıkla şikayet alan hurdacı dükkanlarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi. Alatepe, hurdacıların bu mesleğe devam etmek istiyorlarsa birlik kurup bir şirket oluşturmalarını hatta şirket oluştururlarsa belediyenin hurda ihalelerine bile girebilecekleri ifade etti. Hurdacılara, işyerlerini sanayi bölgelerine taşımaları için 40 gün süre tanındığını belirten Alatepe, bu süre zarfında dükkanlarını uygun görülen sanayi bölgelerine taşımayan vatandaşların dükkanlarının kapatılacağını dile getirdi.

Başkan Alatepe, kesinlikle hurdacılara taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, “Eğer şirket olmak istemiyorsanız Gülbahçe, Akçaburgaz’ın sanayi bölgeleri ve Orhangazi mahallesinin dış taraflarında hurda dükkanlarına izin vereceğiz. Bunların dışında ki Esenyurt‘taki tüm hurdacı dükkanlarına 10 Ekim’e kadar müddet verdik. 11 Ekim itibariyle zabıta amirliği mühür vurma işlemine başlayacak” dedi.

Diğer yandan 7 ayrı noktada yapılan halk günlerinde ilçe sakinlerinin sosyal, sağlık başta olmak üzere talepleri anında dikkate alınarak tespit ekipleri gönderildi. Esenyurt Belediyesi Başkan yardımcıları da Yunus Balta Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Yenikent Kültür Merkezi, Esenyurt Kültür Merkez, Saadetdere Gençlik Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan halk günlerine katılarak vatandaşı dinledi.