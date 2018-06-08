Başkan Alatepe’den öğrencilere yaz kurslarına davet

2017-2018 eğitim-öğretim sezonunun sona ermesi dolayısıyla Esenyurt Feyyaz Berker İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ve okulun bağışçısı holding temsilcileri ile veliler katıldı. Bahçede kurulan platform üzerinde yapılan yılsonu gösterilerinin ardından Kaymakam İnci ve Belediye Başkanı Alatepe, öğrencilere karneleri ve hediyelerini vererek iyi tatiller diledi.

Başkan Ali Murat Alatepe, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemize yeni okullar kazandırıyoruz. Bu hafta 2 okulun daha temelini attık. Önümüzdeki sömestr dönemine kadar 20 yeni okul açılacak” dedi.

Alatepe ayrıca öğrencilere ve velilere birer mektup verdi. Başkan Alatepe mektupta, “Esenyurt ilçemizin hemen hemen her noktasında en az bir tane kültür ve spor merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerimizde yaz tatili boyunca hiç sıkılmadan eğitim alabilir, okulda öğrendiklerinize ek olarak kendinizi sosyal, kültürel ve sportif açıdan geliştirebilirsiniz. Yaz tatiline özel açılacak ücretsiz kurslarla yeni arkadaşlıklar kurabilir, okuldayken vakit ayıramadığınız eğlenceli aktiviteler sayesinde bilgi ve becerilerinizi arttırabilirsiniz. Katılacağınız kursların içerisinde tiyatrodan yüzmeye, akıl ve zeka oyunlarından bisiklet binmeye kadar çok sayıda branş olacak. Öğrencilerin yanı sıra anne ve babalar için de yaz döneminde kurslarımız olacak“ diyerek öğrencileri yaz kurslarına davet etti.