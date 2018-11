Başkan Ali Kılıç CHP'li gençlerle buluştu

Kılıç, “Siz partili genç yoldaşlarımın fikirleri, bana her zaman yol gösterici olacaktır” dedi.

Maltepe'de gerçekleştirilen buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Gençlik Kolları MYK üyeleri, CHP Maltepe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demir ve çok sayıda genç partili katıldı. Gençliğin sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıda Kılıç, “Partili gençlerimizin çabasını ve mücadelesini takdirle takip ediyorum. Biz 4 yıl önce göreve geldiğimizde; ‘Söz, yetki ve karar senin' diyerek, halkımızı yönetime ortak olmaya, Maltepe için kararı birlikte almaya davet ettik. Geleceği kurarken, gençlerimizin ihtiyaçlarının, fikirlerinin ve önerilerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bizi geleceğe taşıyacak dinamizm gençlerimizde mevcut. Her koşulda okullara gidiyorum, sokaklarda genç kardeşlerimizle konuşuyorum, yine geçen gün liseli öğrencilerimizin ağırlıkta olduğu bir gençlik çalıştayı düzenledik. Muhteşem fikirler ortaya çıktı. Tüm bu mücadeleyi başarıya ulaştırırken, siz partili genç yoldaşlarımın fikirleri bana her zaman yol gösterici olacaktır. Ortak derdimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ten bize miras kalan partimizin her alanda iktidara yürümesi ve Türkiye'nin sosyal demokrat yönetimle buluşmasıdır” diye konuştu.