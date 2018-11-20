Başkan Ali Kılıç: “Maltepe için kenetlenmeliyiz”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Küçükyalı mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda, imardan altyapıya kadar mahallenin pek çok sorunu masaya yatırıldı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Kılıç, “Örgütlü olup, tek bir vücut olarak kenetlenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok” diye konuştu.

Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra Küçükyalı Mahalle Muhtarı Kadriye Necla Timur, Belediye Meclis Üyeleri Levent Zengin, Adile Çınar, Mehmet Ayvataş, CHP Küçükyalı Mahalle Temsilcisi Selahattin Yalçınkaya ve yüzlerce mahalleli katıldı. 4 yılda hayata geçirdiği projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Kılıç, “Küçükyalı'ya, modern ve teknik donanımı yüksek bir Tıp Merkezi kazandırdık. Maltepeli kadınlar sosyal yaşamdan uzaklaşmasın, ekonomik özgürlüklerine kavuşsunlar diye istihdam atölyeleri açtık. Şiddet mağduru kadınlara 7/24 sosyal, psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmeti verdiğimiz Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezimizi yine bu mahallemizde açtık” diye konuştu.

“Sorunları kenetlenerek aşacağız"

İmardan, altyapıya kadar mahalle sakinlerinin sorularını tek tek dinleyen Kılıç, şunları kaydetti; “Örgütlü olur, tek vücut olarak kenetlenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Ancak bireysel çıkarlarımızı ön planda tutar, bir toplum olarak yaşadığımızı unutursak, hem kendimize hem de mahallemize kötülük etmiş oluruz. İmar konusunda bugünkü koşullarda, parsel bazında dönüşümle yüksek katlara izin vermemizi beklemeyin. Bunu yaparsam hem Maltepemize, hem de Küçükyalımızın mahalle kültürüne ihanet etmiş olurum. Ancak sizlere tavsiyem komşularınızla oturup, anlaşın, ada bazında bir dönüşümle hem halkımızın bu sorununu ortadan kaldıralım hem de mahallemizin tarihine sahip çıkarak bu kültürü yaşatmaya devam edelim.”

Yaklaşan yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Kılıç, “Destek verin, yoldaşlık edin hem bugüne kadar yaptığımız hizmetleri geleceğe taşıyalım, hem de bugün burada tespit ettiğimiz sorunları birlikte çözüme kavuşturalım” dedi. Kılıç'ın bu çağrısına mahalle sakinleri, alkışlarla destek verdi.