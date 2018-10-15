Başkan Ali Kılıç, Maltepelilerle buluşmaya devam ediyor

Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştiren kahvaltıda halkın talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Kılıç, “Mahallede her sokağın bir fahri sorumlusu olursa, sorunlarımızı daha hızlı çözebiliriz” önerisinde bulundu. Başkanın bu önerisine vatandaşlar, alkışlarıyla destek verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepelilerle buluşmaya devam ediyor. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen sabah kahvaltısında Altıntepe sakinleriyle buluşan Ali Kılıç'a, Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Ömer Ekşioğlu, Küçükyalı Muhtarı Kadriye Necla Timur ile Altıntepe Muhtarı Turgut Pala ile vatandaşlar eşlik etti. 4 yıllık hizmetlerini anlatarak konuşmasına başlayan Başkan Kılıç, Altıntepe'ye yıllarca hizmet eden duayen muhtar Dilaver Doğan'ı anarak, anısına bir parka isim verilmesini önerdi. Kılıç, “Bu Altıntepelilerle yakın zamandaki ikinci buluşmamız. Ülkemizde bir ekonomik kriz var. Bunun için kemerleri sıktık. Bu aşamada hepimiz birbirimiz ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Maltepe Belediyesi, İstanbul'daki belediyeler içerisinde tasarrufu en iyi şekilde uygulayarak, bütçesini artıya geçiren bir belediye oldu. Ayrıca yaşam kalitesi açısından Türkiye'de ilk 10, İstanbul'da ilk 4 belediye arasındayız. Bu hepimizin eseri” dedi.

Cumhuriyet ismini önerdi

Yeni dönemde ilçedeki parkların altına katlı otopark kurmayı planladıklarını ifade eden Kılıç, şunları söyledi: “İlçemizde en önemli sorun aslında İstanbul'un genel sorunu olan araç parkları. Biz birden bu sorunu çözemeyeceğimizi bildiğimiz için mevcut parkların altını katlı otopark haline getirmeyi planlamaktayız. İnşallah yeni dönemde bunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde Cevizli'ye dev bir şehir parkı kuracağız". Başkanı Kılıç ayrıca parka "Cumhuriyet" isminin verilmesini önerdiklerini söyledi.

Sokaklara fahri sorumlu

Başkan Kılıç, son olarak, belediyede 2 bin 200'e yakın personel çalıştığını ifade ederek, bu sayıdaki bir personelle 500 bin nüfusluk Maltepe'ye hizmet vermenin zorluklarından bahsetti ve “Mahallede her sokağın bir fahri sorumlusu olursa, sorunlarımızı daha hızlı çözebiliriz” önerisinde bulundu. Bu öneri de halktan destek buldu. Konuşma sonrası soru-cevap kısmına geçildi ve toplu fotoğraf çektirildi.