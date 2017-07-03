Başkan Ali Kılıç, “Türk halkı 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı”

Maltepe Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan toplantıları başladı. Toplantı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kılıç, nereden ve kimden gelirse gelsin demokratik ülkelerde seçimle iş başına gelen, halkın iradesini tecelli etmek üzere Meclis’te bulunan milletvekillerine, bakanlara, başbakana, cumhurbaşkanına, ana muhalefet partisine ve parlamentoda bulunan muhalefet partilerine karşı girişilen her türlü silahlı kalkışmanın, darbenin karşısında durmayı, onurlu vatandaşlık görevi olarak kabul ettiklerini söyledi. 1960-1970 ve 1980 darbeleriyle ülkenin her defasında en az bir çeyrek asır geriye giderek, ülkenin kalkınmasına çok büyük zararlar verildiğine işaret eden Kılıç, “Bunun bir sonu bulması temennisiyle Türk halkı 15 Temmuz’da ayağa kalktı. Bu kalkışmaya girenlere, bu kalkışmanın parçası olanlara, bu darbeyi planlayanlara çok önemli bir ders vererek halkın iradesiyle püskürttü. Türk halkı demokrasiye nasıl sahip çıktığını ve darbelere karşı nasıl direndiğinin en bariz örneklerinden birini, 15 Temmuz günü sergilemiştir Demokrasi, insan hakları, ülkesinin bağımsızlığı için canını siper ederek yaşamını yitiren bütün şehitlerimizin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyor, gazilere şifalar diliyorum” diye konuştu.

Sivas ve Başbağlar anması

Kılıç, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas ve 5 Temmuz 1993 yılında Erzincan Başbağlar katliamlarını da kınayarak, “Anıları önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum” dedi.