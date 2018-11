Başkan Ali Kılıç:“Maltepe'yi Maltepeliler yönetiyor”

Halk buluşmaları kapsamında Zümrütevler Mahallesi Öz-İş Sitesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe'yi, Maltepeliler yönetiyor. Söz, yetki ve kararı halkımızın” dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi yeni döneme ilişkin seçim bildirgesini hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle sakinleri, yöre dernekleri, farklı meslek grupları ve son zamanlarda giderek yaygınlaşan sitelerde oturan vatandaşlar gibi ilçedeki herkesle bir araya gelerek taleplerini dinliyor. Bu toplantılar kapsamında Zümrütevler Mahallesi'ndeki Öz-İş Sitesi'nde oturan yaklaşık 150 kadınla bir araya gelen Kılıç, mikrofonu kadınlara uzattı. Kılıç'ın çalışmalarından memnuniyetini dile getiren site sakinleri, yeni dönemde de yola devam etmek istediklerini vurguladı.

“Siz ne derseniz o olacak”

Verdikleri destek için Öz-İş Sitesi sakinlerine teşekkür eden Kılıç, “Dayatan değil, danışan bir belediyecilik anlayışını ilçemize yerleştirdik. Ben her sabah sizler daha uyurken saat 4-5 gibi sokaklara çıkıyor, esnafımızı ziyaret ediyorum. Fırınları, pastaneleri lokantaları denetliyorum. Her mahallede halk kürsüleri kurduk. Sabah 6'da ben ve tüm belediye ekibim orada sizlerin taleplerini ve şikayetlerini dinlemek, birlikte çözüm üretmek için hazır bulunduk. Gün doğmadan işe gitmek için yola koyulan vatandaşlarımıza ulaşarak onları dinlemek istedik. Sabah 6'da o toplantılara gelemeyenler için de gün içerisinde böyle toplantılar yapıyoruz. Her koşulda sizlere ulaşıyor atacağımız her adımı size danışıyoruz. 4 yıldır Maltepe'yi böyle yönettik. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönemde de Maltepe'yi Maltepeliler, yani sizler yöneteceksiniz. Bu toplantılar sayesinde sizlerin önerileriyle ikinci 5 yıllık seçim bildirgemizi hazırlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz ne derseniz o olacak” dedi.