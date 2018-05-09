Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 16:51

Başkan Ali Kılıç’tan engellilerle dayanışma çağrısı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Feyzullah Mahallesi’nden kadınlarla yaptığı toplantıda, mahallede hizmete açtıkları Üreten Engelliler Merkezi’nin ziyaret ederek, engelli vatandaşların emeğine destek olun çağrısında bulundu.

Başkan Ali Kılıç’tan engellilerle dayanışma çağrısı

09 Mayıs 2018 16:51


Mahalle buluşmaları kapsamında Feyzullah Mahallesi’nden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kılıç, 4 yıllık hizmetlerinin bilançosunu sundu. Engellilerin sosyal yaşama katılmaları amacıyla mahalleye Üreten Engelliler Merkezi kazandırdıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Engelli kardeşlerimiz oraya gelerek yetenekleri doğrultusunda üretim yapıyor. Kese kağıdı hazırlayıp, dışarı satıyorlar. Bu sayede hem harçlıklarını çıkarıyor, hem de sosyal hayata katılarak öz güven kazanıyorlar. Aynı merkez içerisinde bir de Sevgi Kafe’yi hizmete açtık. Orada da down sendromlu kardeşlerimiz çalışıyor. Sizlerden ricam, bu merkezimizi ziyaret etmeniz. Oradaki kardeşlerimize destek olmanız” diye konuştu.



“Beşçeşmeler’i cazibe merkezi yaptık”


Bugünkü Beşçeşmeler ile Feyzullah Mahallesi’nin tarihinin yüz yıllar öncesine dayandığını vurgulayan Kılıç, buranın tarihine sahip çıktıklarını belirtti. Kılıç, "Biz göreve gelmeden önce Beşçeşmeler Meydanı ve etrafı ne yazık ki bakımsızdı. Biz o bölgeyi restore ettik. Oradaki tarihi çeşmelere yeniden can verdik. Beşçeşmeler’de esnaf kardeşlerimize de danışarak, çevre ve meydan düzenlemesi yaptık. Artık orası sadece Maltepe’nin değil, hem İstanbul’un, hem de dünyanın farklı kültürlerinden insanlar için de cazibe merkezi. Hepiniz eşinizi, çocuklarını, dostlarını alıp orada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirsiniz. Biz her yıl Beşçeşmeler’de dünyanın farklı ülkelerinden insanları oraya taşıyor, kültür festivalleri düzenliyoruz. Bu kentin tarihini herkese tanıtıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç