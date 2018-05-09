Başkan Ali Kılıç’tan engellilerle dayanışma çağrısı

Mahalle buluşmaları kapsamında Feyzullah Mahallesi’nden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kılıç, 4 yıllık hizmetlerinin bilançosunu sundu. Engellilerin sosyal yaşama katılmaları amacıyla mahalleye Üreten Engelliler Merkezi kazandırdıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Engelli kardeşlerimiz oraya gelerek yetenekleri doğrultusunda üretim yapıyor. Kese kağıdı hazırlayıp, dışarı satıyorlar. Bu sayede hem harçlıklarını çıkarıyor, hem de sosyal hayata katılarak öz güven kazanıyorlar. Aynı merkez içerisinde bir de Sevgi Kafe’yi hizmete açtık. Orada da down sendromlu kardeşlerimiz çalışıyor. Sizlerden ricam, bu merkezimizi ziyaret etmeniz. Oradaki kardeşlerimize destek olmanız” diye konuştu.

“Beşçeşmeler’i cazibe merkezi yaptık”

Bugünkü Beşçeşmeler ile Feyzullah Mahallesi’nin tarihinin yüz yıllar öncesine dayandığını vurgulayan Kılıç, buranın tarihine sahip çıktıklarını belirtti. Kılıç, "Biz göreve gelmeden önce Beşçeşmeler Meydanı ve etrafı ne yazık ki bakımsızdı. Biz o bölgeyi restore ettik. Oradaki tarihi çeşmelere yeniden can verdik. Beşçeşmeler’de esnaf kardeşlerimize de danışarak, çevre ve meydan düzenlemesi yaptık. Artık orası sadece Maltepe’nin değil, hem İstanbul’un, hem de dünyanın farklı kültürlerinden insanlar için de cazibe merkezi. Hepiniz eşinizi, çocuklarını, dostlarını alıp orada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirsiniz. Biz her yıl Beşçeşmeler’de dünyanın farklı ülkelerinden insanları oraya taşıyor, kültür festivalleri düzenliyoruz. Bu kentin tarihini herkese tanıtıyoruz" dedi.