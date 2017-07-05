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05 Temmuz 2017 18:00

Başkan Altınok Öz, ’Adalet Yürüşü’nün 21’inci gününde

Kartal Belediye Başkanı Op.

Başkan Altınok Öz, ’Adalet Yürüşü’nün 21’inci gününde

05 Temmuz 2017 18:00

Dr. Altınok Öz, adalet yürüyüşünün 21’inci gününü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla tamamladı. Başkan Altınok Öz azimle devam ettiği yürüyüşte gücünü ideolojiden aldığını söyledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünde 21’inci gün geride kaldı. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte yürüyüşün 21’inci gün etabını tamamladı. Başkan Altınok Öz, muhabirlerin, ”Kavurucu sıcaklara, yağmurlu havalara rağmen yürüyüşünüzün temposunu hiç düşürmediniz, bunu neye borçlusunuz?” sorusu üzerine gücünü ideolojiden aldığını söyledi.


Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul Maltepe Sahili’nde yapılacak miting ile son bulacak olan adalet yürüyüşünün 21’inci gününün ilk etabı Kocaeli Körfez ilçesine bağlı Yarımca bölgesinden başladı. On binlerce vatandaşın katıldığı kortej, İzmit şehir merkezinden geçerken halktan büyük ilgi ve tezahürat gördü. D-100 karayolunda kilometrelerce uzunluğa ulaşan Yürüyüşte Körfez ilçe merkezinde verilen molada dinlenme fırsatı bulan Başkan Öz, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yürüyüşün 2’inci etabında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Yürüyüşü katılımcıları Kocaeli’nin Hereke ilçesine kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.




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