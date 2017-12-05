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05 Aralık 2017 17:08

Başkan Altınok Öz, Dünya Kadın Hakları Gününü kutladı

Kartal Belediye Başkanı Op.

Başkan Altınok Öz, Dünya Kadın Hakları Gününü kutladı

05 Aralık 2017 17:08

Dr. Altınok Öz, kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.


Dr. Altınok Öz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü, Kartal Belediyesine bağlı kreşlerin öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte kutladı.


5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlamasında Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de yer aldı. Başkan Altınok Öz; tüm kadınlar adına, Kartal Belediyesi kreş öğretmenleri ve kadın müdirelerin Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.



“5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”


Dr. Altınok Öz yaptığı konuşmada, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, varlığımızın en temel taşı olan kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gündür. 5 Aralık 1934 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğiyle kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı, bugün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de bugün, çocuklarımız ve öğretmenlerimizin nezdinde tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladık” dedi.




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