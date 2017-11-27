Başkan Altınok Öz kreş öğretmenleri ile bir araya geldi

Dr. Altınok Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerin öğretmenleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dr. Altınok Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki eğitimcilerle yemekte bir araya geldi. Bir Restoranda gerçekleşen akşam yemeğine, Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Meclis üyesi Av. Perihan Sevim, Mustafa Yüksel, Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ ve kreş öğretmenleri katıldı. Gecede Başkan Altınok Öz, öğretmenlerle uzun süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Altınok Öz’den “Mustafa Necati” Vurgusu

Dr. Altınok Öz, gecenin sonunda yaptığı konuşmada, geceye katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak öğretmenlerin, Türkiye’nin geleceğini kurmadaki önemine dikkat çekti. Başkan Altınok Öz, Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Mustafa Necati Uğural’ı hatırlatarak tüm öğretmenlere Mustafa Necati Bey’in hayat hikayesini öğrenmesini tavsiye etti.