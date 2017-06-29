Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki Adalet Yürüyüşü’ne devam ediyor.

‘Adalet Yürüyüşü’nün 15’inci gün etabında Dr. Altınok Öz, CHP’li Milletvekilleri, Gazeteci Mustafa Mutlu, CHP Kartal Kadın Kolları Yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda Kartallı İstanbul’a doğru yürüyüşlerine devam ediyor.15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki ‘Adalet’ kortejinin bugünkü hedefi ise Sakarya’nın Hendek ilçesi.

15 Haziran Perşembe günü saat 11.20’de Ankara Güvenpark’tan başlayan Adalet Yürüyüşü’nün 9 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Maltepe’de düzenlenecek mitingle sona ereceği planlanıyor.