Başkan Altınok Öz muhtarlarla biraraya geldi

Oturumda mahallelerin sorunları ve ülke gündemi değerlendirildi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün göreve geldiği 2009 yılında başlattığı ve her ayın ilk haftasında düzenlediği muhtarlar toplantılarının Eylül 2017 oturumu gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı’nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcıları Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, Gökhan Yüksel, Cengiz Türkmen, Meclis Üyesi Mehmet Tirgil, Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan ve Kartal’ın mahalle muhtarları katıldı.

Eylül 2017 oturumunda, mahallelerdeki sorunlar muhtarlar tarafından Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılarına iletildi. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantının sonuç bölümünde konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bugün, 103. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda, sizden ve mahallelerden haber alıyoruz. Soğanlık Yeni Mahalle’de askeriyenin sınırları içerisinde bir trafo var. Yağmur yağdığı zaman bu trafo sular içinde kalıyor. Belki 10 sene önce orada bir şey yapmaya gerek yoktu ama artık orada metroya doğru bir insan sirkülâsyonu var. Ekibim, o yol üzerinde çalışıyor. Bazı izinleri almak uzun sürüyor. Ancak kış gelmeden biz burayı yapmak istiyoruz. Bizim öncelikli yerlerimizden biri de burası" dedi.

"Modern bir kente yakışır şekilde pankart kirliliğine son verdik"

Kartal’da pankartların neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Başkan Altınok Öz, "Kartal modern bir kent ise pankartları kaldıralım dedik ve bazı mahallelere billboard yerleştirdik. Dileyenler, duyurusunu belediyemizin elektronik billboardları aracılığıyla yapsın. Müracaat etsin orada yayınlansın. Öte yandan illa belediyeninkiler diye bir şey yok. O billboardlar Kartal halkınındır ve Kartal’a duyuru amacıyla yapılmış bir şeydir. Kentimizdeki pankart kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek ve pankart sorunu tamamen ortadan kalkacak" diye konuştu.

"Demokrasinin en önemli kalesi muhtarlıklardır"

Konuşmasında muhtarlıkların, demokrasinin en önemli kalesi olduğunu hatırlatan Başkan Altınok Öz, "Ben, muhtarlık müessesesine saygı duyuyorum ve seviyorum. Demokrasinin en önemli kalesi muhtarlıklardır. Hiçbir zaman muhtarlık seçimlerine müdahale etmedim, etmem de. Siyasi görüşüm var, bu görüş beni ilgilendirir. Benim için Kartal’ın muhtarlarının hepsi bir, hepsi aynıdır" şeklimde konuştu.