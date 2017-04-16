Başkan Altınok Öz, oyunu kullandı

Dr. Altınok Öz, anayasa değişikliği için oyunu kullandı. Başkan Altınok Öz, “Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun. Bu ülke hepimizin” dedi.

Dr. Altınok Öz, anayasa değişikliği için oyunu eşi Feray Öz ve kızı Zeynep Öz ile birlikte kullandı. Sabahın erken saatlerinde Kordonboyu Mahallesi Doğa Koleji’nde ailecek oy kullanan Başkan Altınok Öz, sandık görevlilerine de gün boyu sürecek çalışmalarında başarılar diledi.

Oy kullandıktan sonra bir değerlendirme yapan Başkan Altınok Öz, “Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun. Ayrışmayacağız, bu ülke hepimizin” diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Altınok Öz’e özellikle aileleriyle birlikte oy atmaya gelen çocuklar yoğun ilgi gösterdi.