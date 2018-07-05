Başkan Aydın 500 bisikletliyle trafikte

Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu’nda başlatılan “Paylaşımlı Bisiklet Sistemi” ile ilgili farkındalık oluşturmak için bu akşam saat 18.00’da pedal çevirecek olan Başkan Aydın ve 500 kişilik belediye personeli, 2 tekerlek üzerinde toplam 10 kilometre yol katedecek.

Gönüllü vatandaşların da destek vereceği etkinlikte cadde ve sokak aralarını dolaşacak olan Başkan Aydın, başkan yardımcıları, müdür ve belediye personeli, Belediye Hizmet Binası önünden pedal çevirmeye başlayarak, Muammer Aksoy Caddesi, İnönü Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi ve Mevlana Caddesi gibi toplam 14 noktayı bisiklet sürerek dolaşacaklar. Başlangıç noktası olan Belediye Hizmet Binası önünde sona erecek etkinlikte Başkan Aydın ve ekibi 500 bisikletle toplam 10 kilometreyi ardında bırakacak.

67 günde 670 kilometre

Zeytinburnu’nda son yıllarda yapılan anketlere göre en önemli sorunların başında trafik geliyordu. İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, yaklaşık 3 ay önce başlattığı “ZEYBİS” projesi ile Zeytinburnu’nda bisikletli ulaşımı hayata geçirdi. Ve Başkan Murat Aydın da dahil olmak üzere tüm belediye personeli toplu gidişler haricinde bisiklet kullanmaya başladı. Tam 67 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracıyla değil bisikletle dolaşan Başkan Aydın, günde 10 kilometreye yakın mesafe katederek 67 günde yaklaşık 670 kilometreye yakın yol aldı.