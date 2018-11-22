Başkan Aydın, Bakan Ersoy'a ESTAM'ı anlattı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a, ESTAM çalışmalarını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Başkan Remzi Aydın ile birlikte Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy ve Başkan Aydın ziyaret sırasında, 200 dönümlük alan üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ayrıca, 250 yıllık tarihe sahip, tamamlandığında, müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle, Eyüpsultan'ı Türkiye'nin cazibe merkezine getirecek olan kışlada çalışmaların hangi aşamada olduğu görüldü.

Bakan Ersoy'a ESTAM sunumu

Başkan Aydın, kışlada gerçekleşen incelemenin ardından Bakan Mehmet Ersoy'a ESTAM çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunum öncesi Bakan Ersoy'a ESTAM tanıtım filmi gösterildi.

Ardından Başkan Aydın, ESTAM kapsamında tarihi merkezde tamamlanan ve devam eden çalışmaları anlattı.

Başkan Aydın sunumda, Eyüpsultan'ı ihya edecek, tarihi dokunun ihtişamını yeniden gün yüzüne çıkaracak, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük katkı sağlayacak olacak çalışmaların detaylarını aktardı.