Başkan Aydın: "Eyüpsultan, İstanbul’un kalbi"

Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri renkli görüntülerin oluştuğu bir programla kapanışını gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen farklı branş ve alanlarda devam eden kültür sanat etkinlikleri ile sanat eğitimleri sezonu muhteşem bir törenle sona erdi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan programda Çini, Seramik, Çömlek, Minyatür, Ebru, Hat, Kaligrafi, Tezhip, Resim ve Cam Sanatı kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmaları sergilendi. 2017-2018 Kültür Sanat Sezonunu anlatan sinevizyon gösteriminin ardından, Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nun (ETO) öğrencileri William Shakespeare ve Hz Mevlana’nın eserlerinden oyunlar sahneye koydu. Ardından, Eyüpsultan Halk Oyunları öğrencileri Diyarbakır Yöresi ‘’ Kurt Kuzu Mizansenli Oyunu’’ (Çocuk Grubu), Antep Yöresi (Çocuk Grubu), Diyarbakır Yöresi (Yetişkin Yöresi) ve Ege Yöresi’ne (Yetişkin Grubu) ait halk oyunlarını oynadı. Serterikzade Kültür ve Sanat Merkezinde verilen, Tambur, Ud, Ney, İstanbul Kemençesi, Bendir, Gitar, Keman ve Piyano kurslarına katılan öğrenciler hocaları eşliğinde parçalar çaldı. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı.

"Eyüpsultan ilçesi İstanbul’un kalbi, medeniyetimizin en önemli miraslarından bir tanesi’’

Eyüpsultan’ın medeniyetin en büyük miraslarından biri olduğunu dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ‘’Sanat ve kültür salonlarını doldurmak oraları heyecanla oluşturmak gerçekten çok zor. Sanat özel ihtimam gerektiren, takip edilmesi gereken bir meşgale. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu maalesef söyleyemeyiz. Esasında bizler sanat, kültür, medeniyet anlamında çok nitelikli çok dolu bir müktesebata çok güzel bir mirasa sahip olmamıza rağmen maalesef bunun hakkını veremiyoruz. İşte bu noktadan hareketle Eyüpsultan Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konudaki boşluğu doldurmaya çalıştık. Bu bizim açımızdan bir sorumluluktu. Eyüpsultan ilçesi İstanbul’un kalbi, medeniyetimizin en önemli miraslarından bir tanesi. Böylesine nitelikli bir yerde belediyecilik yapıyorsanız bunun hakkını vermek zorundaydınız. Bu zorunluluktan ve bu mükellefiyetten hareketle bizde bütün projelerimizi bütün vizyonlarımızı oluşturduk. Medeniyet mirasımızı yeniden inşa ve ihya etmek günümüz insanlarına sunmak, geliştirmek ve korumaktır. Bütün kültür ve sanat faaliyetlerimiz hep bu vizyondan yola çıkarak oluşturuldu" dedi.