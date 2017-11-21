Başkan Aydın gençlerle basketbol oynadı

Öğrenciler daha sonra Başkan Aydın’a spor kompleksi ile ilgili taleplerini iletti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Alibeyköy Spor Kompleksi’nde çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Burada çocuklarla basketbol oynayan Aydın, penaltı atışı yaptı. Başkan Remzi Aydın’la fotoğraf çekilen gençler, kompleksle ilgili taleplerini de iletti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Aydın daha sonra kurs antrenörlerinden bilgiler aldı.

Alibeyköy Spor Kompleksi’nde futboldan basketbola, tenisten mini golfe, pilatesten squash’a kadar tüm spor dalları uzman eğitmenler eşliğinde yapılabiliyor. Türk hamamı, sauna, fitness bölümleri de olan tesiste, ayrıca çocuklar için oyun grupları, paten kayma alanları, yürüyüş parkuru da yer alıyor.