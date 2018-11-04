Başkan Aydın, İstanbul Havalimanı hakkında değerlendirmelerde bulundu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Havalimanı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen açılış töreniyle ilgili izlenimlerini paylaştı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Havalimanı açılışı ile ilgili olarak, "Son ayların en önemli hadisesini yaşadık” yorumu yaptı. Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Uluslararası Havalimanı'nın ilk fazının açılışını yaptı. O gün Çin Devlet Televizyonu ile röportaj yaptım ve A Haber'de canlı yayına katıldım. Bana göre muhteşem bir eser ortaya kondu. Yaklaşık 3 buçuk yıl önce temel atılmasından itibaren, havalimanı bizim ilçemize de kısmen inşa ediliyor olmasından dolayı, birkaç defa gittik, gezdik, brifingler aldık. Süreci takip ettik. Dolayısıyla muhteşem bir eserin ilk fazı açıldı. Hayırlı olsun.”

Havalimanının bir çok özelliğe sahip olduğundan da bahseden Başkan Aydın, "İlk yapımına karar verildiğinde, ağaç bahane edilerek Taksim gezi olayları olmuştu. Bunlarla görüşmelerde isteklerinden bir tanesi de yeni havalimanı yapılmamasıydı. Bu olayı kamuoyu gördü, bizler gördük. "Böylesine güçlü bir eserin ortaya çıkması dış güçler tarafından ve içerideki yerli işbirlikçileri tarafından engellenmeye çalışıldı. Ama Milletimizin feraseti, dik duruşu, Millilerimizin ferasetiyle bu süreç devam ettirildi. Çok kısa bir süre içerisinde, öz kaynak kullanılmadan, hazine parası kullanılmadan bu havalimanının birinci fazı yapıldı" dedi.

“Dünyada ekonomik dengeleri değiştirecek etki oluşturuyor”

Başkan Aydın konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu havalimanının yapılması, belki dünyada dengeleri değiştirecek bir ekonomik sonuca yol açan etki oluşturuyor. Çünkü Avrupa'nın, Almanya'nın, Frankfurt'un ağırlığı hep biliniyor. Havayolu taşımacılığının, ticaretinin İstanbul'a kayması gerçekten önemli bir seyir. Belki tarihi değiştirecek bir hamle. Her yönden farklı, yeni açılımlar, yeni etkiler doğuracak bir yatırım. New York'ta bir televizyon kanalında söylenmiş, öyle bir lokasyon ki en fazla 3 saat içerisinde yurt dışına gidebiliyorsunuz, dört bir tarafa uçuş yapabiliyorsunuz. Böylesine bir kavşak noktası. Uzmanlar, havacılık açısından çok olumlu, çok ideal bir lokasyon olduğunu söylüyor. Ülkemiz açısından da son derece kıymetli bir eser. Gerek sağlayacağı istihdam açısından gerekse dolaylı olarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkı açısından. Ülkemize, milletimize güç katacak, kıymet katacak dev bir eser. Bu havalimanında dünyanın en yeni, en üstün ve en ileri teknolojisi kullanıldı. Peronlardan uçaklara yeraltından gidilecek, yakıt tankları apronun altında çalışacak. Daha kurgulu, daha sistematik, insanlar için daha ferah bir ortam olacak. Karmaşık bir görüntü olmayacak.”

“Dünyanın sayılı eserlerinden bir tanesi”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, "İki noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi; böylesine nitelikli dev bir eserin, dünyanın sayılı eserlerinden bir tanesi olacak bu havalimanının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kararıyla ve iradesiyle, çok büyük oranda yerli mühendis, mimar ve teknolojiyle yapılması konusu. Türk firmaları yapıyor. Böylesine bir eseri ortaya koyma tecrübesine, gücüne sahip olduğumuzu görmüş olduk. Bu da; bundan sonraki süreçlerde benzer eserleri ortaya koyabilme öz güvenini bizlere kazandırıyor. İkinci nokta da açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü kutladık. İnşallah devletimiz sonsuza kadar baki kalsın. Cumhuriyetimize, devletimize, milletimize, medeniyetimize böylesine güç katan, onu daha da muhkem kılan, geleceğe daha emin adımlarla yürümemizi sağlayan bir dev eserin Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünde açılmış olması ayrıca bir anlamlı. Böylesine dev eserlerle Cumhuriyeti kutlamak çok daha anlamlı" dedi.

“Hayranlıkla baktılar”

Aydın, "Törene dünyanın değişik ülkelerinden gelen yabancı konuklar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız yabancı misafirleriyle görüşmeler yaptı. Törene katılanlarla ilgili zaman zaman gözlemlerim oldu. Hayranlıkla, gıptayla baktıklarını hissettim. Birçok yabancı ülkeye giden biri olarak söyleyebilirim ki; böylesine muhteşem, nitelikli, kapasiteli bir havalimanı, dünyanın pek çok yerinde rastlamadığımız bir olgu. Yapısı, mimarisi, işlevselliği, kullanılan teknolojinin üstünlüğü, gıptayla bakmalarına neden oluyor. Törenden sonra Cumhurbaşkanımızı Ankara'ya uğurladık. Uğurlama sırasında tebriklerimizi sunduk, kısa sohbetlerimiz oldu. Cumhurbaşkanımız da memnuniyetlerini ifade etti" diye konuştu.