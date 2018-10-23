Başkan Aydın, Simurg öğrencileriyle buluştu

Örnek eğitim modeli olan Simurg, öğrenciler için eğitimin yanında sosyalleşmeninde önemini biliyor ve bu anlamda bir çok etkinliğe imza atıyor. Bu etkinliklerden öğrencilerin de oldukça ilgi gösterdiği yurt dışı seyahatleri çocuklara farklı kültürleri tanıma ve bir çok tecrübeyi deneyimleme fırsatını sunuyor. Yurt dışı ve Balkan turuna katılmış öğrenciler ile bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da çocukların neşeyle anlatmış olduğu seyahat izlenimlerini dinleyerek onlarla anılarını paylaştı.

“Gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğiz”

Çocukların konuşmalarının ardından sahneye çıkan Başkan Aydın, “4 yıldan beri yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimizle bir araya geldik. Hepsi yarının Fatihleri, Ibn-i Sinalari, Mehmet Akifleri, Necip Fazılları, Nene Hatunları olacak inşallah. Bizler de onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahvaltı ve konuşmaların ardından Başkan Aydın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerle fotoğraf çekildi.