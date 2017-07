Başkan Aydın STK’ları 15 Temmuz nöbetine davet etti

Başkan Aydın, STK temsilcilerini 15 Temmuz’da Eyüp Sultan Meydanı’nda yapılacak dualara eşlik etmeye, tutulacak nöbete katılmaya davet etti.

Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde, ilçede bulunan ve birliğin beraberliğin temsilcileri, toplumun en önemli yapı taşları olan STK temsilcileri için 600 kişilik yemekli toplantı düzenlendi. “Şehitlerimiz için duaya, istiklalimiz için nöbete duruyoruz” sloganıyla düzenlenen toplantının gündemi 15 Temmuz oldu.

AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç’ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinlikleri anlattı, tüm STK’lara özellikle Eyüp Sultan Meydanı’nda tutulacak nöbete katılmaları çağrısında bulundu. Başkan Aydın şunları söyledi:

“Eyüp’te duyarlılıklarıyla bilinen, Eyüp’ün kaderinde biz de söz sahibi olmalıyız diyen, yürekleri ilçemiz, milletimiz, memleketimiz için çarpan, bizimle aynı hassasiyetlere sahip dostlarımız hoş geldiniz. Geçen sene 15 Temmuz’da kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, milletçe tek bir yürek olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle savuşturuldu. 15 Temmuz tarihimizin en önemli sayfalarından birini oluşturdu. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016’yı asla unutmamalı, unutturmamalıyız. Çok diri, taze ve derin bir şekilde kalplerimize, beyinlerimize, şuurlarımıza kazımalıyız. Eyüp Belediyesi olarak yaptığımız her projemizde, her işlemimizde, her kararımızda 15 Temmuz’un ruhunu göreceksiniz. Geçen sene 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından sizlerle bir araya gelmiştik ve ‘Bizler Eyüplü vatandaşlar, kanaat önderleri, STK’lar olarak bu hain darbe girişimini şiddetle reddediyoruz, devletimizin, milletimizin, kurumlarımızın yanındayız’ diye bir deklarasyon yayınlayarak ortak bir irade ortaya koymuştuk. Bizler gerek resmi kurumlar, gerek sivil toplum kuruluşları olarak ilçemizin önemli argümanlarındanız. 11 Temmuz tarihinden itibaren 15 Temmuz tarihine kadar tamamen sivil anlayışla, her hangi bir siyasi katkı olmaksızın Eyüp Belediyesi’nin, Eyüplülerin ve STK’ların organize ettiği etkinlikler olacak. 15 Temmuz akşamından 16 Temmuz sabahına kadar sembolik olarak tutulacak nöbete katılmak ve yapılacak dualara eşlik etmek için Eyüp Sultan Meydanı’na davet ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi sımsıkı ve daim tutarak, Eyüp’ün, İstanbul’un, ülkemizin, devletimizin, milletimizin aydınlık geleceğine katkı sunacağınıza inanıyorum.”