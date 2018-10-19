Başkan Aydın'dan, Eyüpsultanlılara 7 park müjdesi daha

Başkan Aydın Esentepe mahallesine iki yeni park yapılacağını açıklarken, ilçe genelinde toplamda yedi park çalışmasının olduğunu söyledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki yeşil alanların artması için yaptıkları çalışmaları açıkladı. Esentepe Mahallesinde bu konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Esentepe yeşil alanı biraz az olan bir mahallemiz. Biz de bunu bildiğimiz için 2015 yılında ilk kez Şair Şirzat parkımızı yaptık ve hizmete açtık. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni bir park açılışı yapacağız.

Kasım ayında zannediyorum Yıldırım Beyazıt caddesi üzerinde yeni bir park yapmıştık. Bu parkımızın çalışmaları bitti açılışını yapacağız inşallah. Esentepe mahallemizde yeni yeni yerler oluşturdukça biz de parklarımızı yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt caddemizin üzerinde yine ikinci bir park planımız da var.Ama tabi orada yeşil alanlar üzerinde gecekondular var onları hemen tasfiye edemiyoruz. O da zaman içerisinde bizi biraz yavaşlatıyor. Ama biz fırsat buldukça yeni yerler tespit ettikçe Esentepeye park konusunda ağırlık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz"dedi. Eyüpsultan'da vatandaşların ve özellikle çocukların sosyalleşebilmesi ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yapılan çalışmaları her zaman destekleyen Başkan Remzi Aydın, bu konuda yapılan 7 park çalışmasının olduğunu söyleyerek kısa bir süre içerisinde bu parkların da açılışının yapılacağını belirtti.İlki bu haftasonu Akşemsettinde açılışının yapılacağı parklar Kasım ayında da devam ederek vatandaşın hizmetine sunulacak. Başkan Aydın konu ile alakalı, şu bilgileri verdi: "Biz geçen 4 yıl içerisinde 36 tane sıfırdan park yapmıştık. 19 tane de mevcut parkları revize etmişiz. Aslında belki de 55 tane park yaptık diyebiliriz bu çok yüksek bir rakam. Yeşillik, kent estetiği, geniş ve rahat kaldırımlar pürüzsüz yüzeyler ve yollar, temiz asfaltlar, aydınlık caddeler ve sokaklar, mis kokulu parklar bizim hep hedeflediğimiz arzu ettiğimiz ve uygulamasını yaptığımız çalışmalar. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek".