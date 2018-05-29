Başkan Aydın’dan İstanbul’un Fethi mesajı

yılını, yayınladığı mesajla kutladı.

İstanbul’un fethiyle birlikte dünyada birçok dengenin değiştiğini ve çağ açılıp kapatıldığını vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bugün tarihimizin en görkemli zaferlerinden birini, İstanbul’un fethinin 565. sene-i devriyesini, büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Bu vesileyle bundan 565 yıl önce, daha 21 yaşında genç bir sultan iken Peygamber Efendimizin müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’i, onun kahraman ordusunu ve bu yaşına rağmen İstanbul’u fethetme aşkıyla yollara düşen ebedi Eyüpsultanlı Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd’i rahmet ve tazimle yad ediyoruz" dedi.

Başkan Aydın, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İstanbul’un fethi, bizim ve tüm insanlık için ibretlerle dolu bir zaferdir. Kuruluşundan itibaren farklı devletlere ve kültürlere başkentlik yapmış olan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han’ın adaletli yönetimi altında huzurun merkezi olmuştur."