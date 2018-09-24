Başkan Aydın'dan sokak hayvanları açıklaması

Başkan Remzi Aydın açıklamasında, sokak köpekleri ile ilgili yapılan çalışmaların aslında en iyi çalışmalardan bir tanesi olduğuna değinerek; “Sokak köpekleriyle ilgili proje sadece onları alıp barınağa götürmek değil” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede yaşayan bazı vatandaşlardan, başıboş sokak köpekleri ile ilgili gelen “Öğrencilerimiz başıboş köpekler yüzünden eve dönemiyor, tehlike saçıyorlar” şeklindeki şikayetlerinin ardından bir açıklama yaptı. Sokaklarda yaşayan başıboş köpeklerin rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, hasta ise tedavi edilmesi, tehlikeliyse alıp toplumdan izole edilmesi, daha güvenli bir ortama getirilmesi de projelerinin diğer ayağı olduğunun altını çizen Başkan Aydın açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu anlamda Eyüpsultan Belediyesi nezdinde ilk defa hayvan kliniği oluşturduk. Veterinerlik Müdürlüğümüzü kurduk, güçlü bir şekilde bu müdürlüğümüzü donattık”

Parklarda özel alanlar oluşturduk “Özellikle parklarda hayvanların beslenmesi, su içmesi için alanlar oluşturduk. Hatta parklarımızın belli alanlarının sadece ve sadece köpeklerin oynaması ve eğitilmesi için ayırdık. Bunların demolarını yaptık ve geliştiriyoruz" diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın; "Hayvan ambulansı oluşturduk, veterinerlikte mobil ekiplerimiz var. Herhangi bir hayvan kazaya uğrarsa yada hastalanırsa çok kısa sürede ambulansımız geliyor ve müdahale yapıyor. Bütün bu işlemler otomasyon sistemi ile yapılıyor. Dolayısıyla ciddi bir mücadele ve ciddi bir başarı ortada" dedi.

Başka ilçelerden bizim ilçemize getiriliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak buna rağmen maalesef başka ilçelerden sürekli olarak sokak hayvanları bizim ilçemize getiriliyor. Bu bizim açımızdan ciddi bir sıkıntı. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Bir yerden biz bir köpeği alıp zararsız bir yere naklettiğimizde başkaları bizim ilçemize başkasını getiriyor. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz, bunun kaynağına ineceğiz.Saldırgan köpekler varsa, vatandaşlarımız bunların hangi saatlerde çıktıklarını, lokasyonlarını veteriner işleri müdürlüğüne, çağrı merkezine bildirmelerini rica ediyorum. Mutlaka arkadaşlarımız ilgilenecektir”