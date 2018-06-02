Başkan Aydıner: “24 Haziran telafisi olmayan bir tarih”

İftar sonrası konuşma yapan Başkan Aydıner, “24 Haziran Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasıyla ilgili çok önemli bir tarih. 24 Haziran telafisi olmayan bir tarih” dedi

Bayrampaşa Belediyesi, şehit ve gazi yakınlarını kurduğu iftar sofrasında ağırladı. Bayrampaşa Belediyesi Hasbahçe evinde gerçekleştirilen iftar programına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve çok sayıda davetli katıldı. Masalarını tek tek gezerek selam veren Başkan Aydıner, iftar vaktinin gelmesiyle vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

“24 Haziran telafisi olmayan bir tarih”

Şehit ve gazi aileleri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “24 Haziran Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasıyla ilgili çok önemli bir tarih. 24 Haziran telafisi olmayan bir tarih. Sayın Cumhurbaşkanımızın günden bu güne kadar bu ülkeye yaptığı hizmetleri bir kenara bırakmamız mümkün değildir. Artık hizmetlerin ustalık döneminden büyük ustalık dönemine emin adımlarla onunla beraber yürüyeceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyetini bu işi bilmeyen bu işleri anlamayan ve bugüne kadar bir projeyi bu insanlara sunmayan bir takım idarelere verip de 2001 öncesi Türkiye’sini bu halkımıza, geleceğimize ve yavrularımıza yaşatamayız. Bu nedenle 24 Haziranı ısrarla istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kenetlenelim mecliste de aynı şekilde birlikte olalım ve ülkemizi büyük ustalık dönemine getirelim” dedi.